Samsung pomoże wybrać idealną pralkę. Bo wie, że to niełatwe

Każdy, prędzej czy później, staje przed wyzwaniem, jakim niewątpliwie jest wybór nowej pralki. Samsung postanowił to ułatwić, udostępniając pomocne narzędzie.

Samsung pomoże znaleźć idealną pralkę

Wydawałoby się, że pralka to po prostu pralka i kupno nowej to żadna filozofia. Bynajmniej, bowiem w rzeczywistości w sklepach jest dostępnych tak dużo modeli, że znalezienie odpowiedniego może pochłonąć bardzo dużo czasu.

Nawet osoby, preferujące sprzęt konkretnej marki, nie mają łatwego zadania, ponieważ każdy producent, który jest obecny w tym segmencie rynku, ma w swojej ofercie bardzo dużo modeli (tutaj warto przypomnieć, że również Xiaomi zaczęło sprzedawać pralki w Polsce). Samsung jak najbardziej też zalicza się do tego grona. Koreańczycy postanowili jednak ułatwić życie klientom.

12 stycznia 2026 roku Samsung zaanonsował nowe narzędzie online o nazwie Help Me Choose, które – jak wskazuje jego nazwa – pomoże wybrać idealną maszynę na podstawie indywidualnych potrzeb i stylu życia. Producent zapewnia, że wystarczy „tylko kilka kliknięć”, aby klient zobaczył najlepiej dopasowane modele.

Samsung podaje, że nowe narzędzie oceni przydatność różnych produktów, w tym pralek, suszarek, pralko-suszarek oraz zestawów wszystko-w-jednym, co umożliwi użytkownikom podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o rekomendacje produktów w czasie rzeczywistym.

Według Koreańczyków narzędzie Help Me Choose jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania klientów w 2026 roku, ponieważ każdy ma inne preferencje i na rynku nie jest dostępne idealne rozwiązanie dla każdego. Narzędzie pozwoli zaoszczędzić czas, potrzebny do znalezienia odpowiedniego sprzętu. Ponadto zdecydowano się je udostępnić, gdyż dziś wiele osób poszukuje nowych produktów w internecie i kupuje je online.

W jaki sposób Samsung pomoże wybrać odpowiednią pralkę, suszarkę, pralko-suszarkę albo pralkę i suszarkę?

Narzędzie Help Me Choose opiera się na prostych pytaniach, dotyczących takich kwestii, jak wielkość gospodarstwa domowego i przestrzeni na sprzęt oraz częstotliwości robienia prania, a także istotnych dla klienta aspektów, na przykład oszczędność energii i czasu.

Przykładowo dla kogoś, kto mieszka sam i ma zwierzątko oraz ceni sobie oszczędność miejsca, narzędzie zaproponuje Bespoke AI Laundry Combo, ponieważ to pralka i suszarka w jednym, na dodatek oferująca cykle Pet Care and AI Wash & Dry.

Help Me Choose będzie dostępne na stronie samsung.com na wybranych rynkach globalnych od stycznia 2026 roku i zostanie szerzej udostępnione w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie Samsung zapowiada, że planuje objąć nim dodatkowe kategorie produktowe w pierwszej połowie 2026 roku, więc możliwe, że narzędzie pomoże też wybrać – na przykład – lodówkę czy telewizor.