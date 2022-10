Suunto 9 Peak Pro – przetrwa lód, piasek, upadki, wstrząsy, ciśnienie, sól i twój brak orientacji w terenie

Suunto nie jest jednym z tych producentów, którzy taśmowo wydają kolejne wersje tych samych urządzeń i każdego roku mają mnóstwo modeli do zaproponowania klientom. Jednak kiedy już prezentuje jakiś sprzęt, to upewnia się, że będzie to coś, co użytkownik z przyjemnością będzie eksponował na nadgarstku.

Suunto 9 Peak Pro – 100% Finlandii

Suunto ma do zaprezentowania nowy zegarek dla sportowców. 100% energii użytej do wyprodukowania modelu 9 Peak Pro pochodzi z odnawialnych źródeł. Dodatkowo wytwarza tylko 7,5 kg CO 2 przez cały okres swojej eksploatacji, co jest odpowiednikiem przejechania 44 km samochodem napędzanym paliwem kopalnym.

Konstrukcja smartwatcha jest bardzo solidna, a jednocześnie elegancka. Jest niezwykle wytrzymały, a także cienki (10,8 mm) i lekki. A trzeba pamiętać, że ma wbudowany moduł GPS, który może łączyć się także z nawet 32 satelitami w systemach GLONASS, GALILEO i BEIDOU.

Trzy tryby działania umożliwiają osiągnięcie do 21 dni bez konieczności ładowania. W trybie Performance zegarek wytrzymuje 40 godzin, w trybie Endurace – 70 godzin i 300 godzin w trybie Tour.

W połączeniu z aplikacją Suunto, urządzenie oferuje szeroką gamę możliwości. Wyszukiwanie trasy, uzyskiwanie szczegółowych wskazówek marszu, korzystanie z zaawansowanych wskazówek treningowych – wszystko to możliwe jest dzięki mapom 3D czy różnym warstwom map drogowych z oznaczeniami typu nawierzchni. Jest nawet warstwa map wskazująca obszary zagrożenia lawinowego, ułatwiająca planowanie wypraw w wysokie góry.

Apka jest teraz kompatybilna także z tabletami na Androidzie oraz iPadOS, dzięki czemu użytkownicy mogą wstępnie organizować swoje treningi i przeglądać postępy na dużych ekranach.

Specyfikacja i ceny

Suunto 9 Peak Pro można nazwać marzeniem sportowca. Oto lista jego cech:

wymiary: 43 x 43 x 10,8 mm,

waga: 55 g (modele tytanowe klasy 5)/64 g (modele stalowe),

ekran LED 1,2 cala (240 x 240 pikseli),

militarny standard wytrzymałości (MIL-STD-810H),

szafirowe szkiełko,

codzienne śledzenie aktywności (tętno, sen, kalorie, stres),

pomiar natlenienia krwi,

szybkie ładowanie baterii (100% w 1 godzinę lub 10 h treningu po 10 minutach ładowania),

barometr,

kompas cyfrowy,

wysokościomierz,

wodoodporność do -100 m,

97 trybów sportowych do wyboru, w tym tryb nurkowania z rurką, śledzący dane o aktywności do -10 m, oraz możliwość tworzenia własnych.

Smartwatch jest już dostępny na wybranych rynkach w przedsprzedaży. Do regularnej dystrybucji wejdzie 25 października 2022 r. Na stronie Suunto cena za nowego Suunto 9 Peak Pro to 2979 złotych.