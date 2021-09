Samsung Galaxy A03s już do kupienia w Polsce

Samsung Galaxy A03s po cichu zadebiutował w Polsce i od razu trafił do sprzedaży. To przystępny cenowo smartfon, który nie wyróżnia się niczym specjalnym, ale zapewnia wszystko, co powinien mieć sprzęt do podstawowych zastosowań.

Specyfikacja Samsung Galaxy A03s

Samsung mocno akcentuje fakt, że smartfon oferuje wyświetlacz (LCD) o przekątnej 6,5 cala, ponieważ taki ekran pozwoli zobaczyć użytkownikowi „to, czego mu brakowało”. Do tego dzięki rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli „wyświetlane treści są ostre i wyraźne”. Niezbyt wymagającemu użytkownikowi prawdopodobnie to wystarczy, aczkolwiek mimo wszystko można się przyczepić, że brak tu rozdzielczości Full HD+, która zdecydowanie lepiej wyglądałaby na wyświetlaczu o takiej przekątnej.

Samsung Galaxy A03s oferuje też cztery aparaty, z czego trzy zlokalizowane są na tyle. Wśród nich znajduje się główny o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/2.2 oraz dwa po 2 Mpix (f/2.4) każdy – jeden do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi. Na przodzie, w wycięciu w ekranie, umieszczono natomiast 5 Mpix (f/2.2).

We wnętrzu smartfona znalazło się też miejsce na 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej (do dyspozycji użytkownika pozostaje ~19 GB) i slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, a także procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz. Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, ładowany przez port USB-C.

Samsung Galaxy A03s pracuje na systemie Android 11 z interfejsem One UI 3. Do tego oferuje jeszcze dual SIM i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi oraz moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 166,5×75,9×9,2 mm i waży 198 gramów.

Polska cena Samsung Galaxy A03s, dostępność

Polska cena Samsung Galaxy A03s została ustalona na 699 złotych. Dokładnie tyle samo kosztował na start Samsung Galaxy A02s, który pojawił się w Polsce na początku 2021 roku.

Samsung Galaxy A03s jest już dostępny w ofercie sieci Orange. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, biała i niebieska. Ta ostatnia na tę chwilę nie jest jednak jeszcze dostępna.