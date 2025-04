Nowy przycisk w Android Auto przyda się wielu kierowcom

Wybrani użytkownicy Android Auto zgłaszają pojawienie się nowego przycisku. Ułatwia on powrót do systemu infotainment samochodu.

Do Android Auto zawitał nowy przycisk

Android Auto nie jest pełnoprawnym systemem infotainment. Mamy do czynienia tylko z oprogramowaniem zapewniającym wygodny dostęp do wybranych aplikacji i funkcji dostępnych na smartfonie. W związku z tym, zdarzają się sytuacje, że konieczne jest przejście do systemu samochodu, aby przykładowo włączyć lub wyłączyć jedną z opcji.

Obecnie, gdy chcemy wyjść z Android Auto należy wybrać odpowiedni skrót umieszczony na ekranie zainstalowanych aplikacji lub w niektórych samochodach możemy skorzystać z przycisku pozwalającego na powrót do ekranu domowego systemu infotainment. Niestety, nie każde auto jest wyposażone w taki przycisk, a pierwsza z wymienionych metod niekoniecznie jest wygodna.

Najwidoczniej Google również zrozumiało, że przechodzenie do systemu infotainment powinno być lepiej zaprojektowane. Wybrani kierowcy zgłaszają bowiem pojawienie się nowego przycisku, który zlokalizowany jest tuż przy ikonach godziny i siły sygnału sieci komórkowej.

Oczywiście dotknięcie nowego przycisku pozwala na wyjście z Android Auto i przejście do oprogramowania samochodu. Dla wielu kierowców powinno być to spore ułatwienie. Szczególnie, że z poziomu Android Auto wciąż nie można zmienić radia, ustawień klimatyzacji czy chociażby jasności ekranu. Nie brakuje więc sytuacji, gdy trzeba skorzystać z systemu samochodu.

(fot: ZaxBarkas | Reddit)

Tylko w wybranych samochodach

Obecne raporty wskazują, że nowy przycisk nie jest jeszcze szeroko dostępny. Co więcej, ma on pojawiać się w autach, które nie mają własnego przycisku pozwalającego na powrót do systemu infotainment. Niewykluczone, że Google obecnie prowadzi testy tuż przed udostępnieniem zmiany dla większej grupy użytkowników.

Przycisk działa zgodnie z założeniami. Osoby, u których już się pojawił, informują, że nie sprawia on żadnych problemów i pozwala na sprawny powrót do systemu infotainment. Nie brakuje głosów, że jego wprowadzenie jest naprawdę dobrym pomysłem.

Wypada dodać, że Google rozpoczęło już dostarczanie Android Auto 14.1 w kanale stabilnym. W związku z tym, że taki proces zazwyczaj przeprowadzany jest stopniowo i trwa dość długo, to niektórzy na aktualizację będą musieli poczekać nawet kilka tygodni. Dodam, że na moim Pixelu 9 mam zainstalowaną wersję 14.0 i w Google Play nowsza aktualizacja nie jest jeszcze widoczna.