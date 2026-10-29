Samsung zrobi porządki na smartfonach. Zniknie jedna z usług

Jak wynika z najnowszych informacji, Samsung postanowił nieco posprzątać na swoich smartfonach. Dla użytkowników to zapowiedź wyłączenia jednej z usług.

Koniec aplikacji Samsung News

Koreański producent wyjaśnia, że Samsung News to rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach urządzeń Samsung Galaxy, którego zadaniem jest dostarczanie aktualnych informacji na różne tematy, w tym także wiadomości o zasięgu lokalnym. Na smartfonach całość składa się z aplikacji, widżetu i dedykowanej strony.

Wypada jeszcze odnotować, że usługa została uruchomiona w 2023 roku, a dwa lata później zawitała również do Polski. Mamy więc do czynienia z dość świeżą aplikacją, więc jej zamknięcie może być dla niektórych zaskoczeniem.

Powiadomienie, które zapowiada koniec usługi i towarzyszącej jej aplikacji, pojawiło się u osób w Indiach i Korei Południowej. Wynika z niego, że zamknięcie zaplanowano na 21 grudnia 2026 roku, dokładnie na godzinę 00:00 czasu UTC.

źródło: SamMobile

Nie zostały ujawnione informacje na temat pozostałych rynków, ale jeden z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy zakłada, że docelowo Samsung News zniknie globalnie. Możliwe, że jeszcze w tym roku lub ewentualnie nieco później. Oczywiście warto poczekać na oficjalne ogłoszenie Samsunga.

Zamknięcie Samsung News oznacza, że użytkownicy nie będą mogli korzystać z aplikacji, widżetu i dedykowanego panelu. Serwis SamMobile zwraca uwagę, że wszystkie dane użytkowników, profile i informacje dotyczące personalizacji zostaną wówczas usunięte. Natomiast jedynym wyjątkiem będą sytuacje, gdy lokalne przepisy wymagają od firmy przechowywania konkretnych informacji przez określony czas.

Co zamiast Samsung News?

Pojawiają się spekulacje, że firma postawi na rozwiązanie, które jest już dostępne na smartfonach i tabletach Samsunga. Otóż użytkownicy będą mogli przesiąść się na Google Discover. To popularny sposób dostarczania aktualności i różnych informacji, z którego korzystają także właściciele urządzeń innych marek.

Z jednej strony trochę smuci fakt, że sprzęt Samsunga straci nieco indywidualizmu. Z drugiej jednak wiele osób może tego nawet nie odczuć, bowiem i tak korzystało z usługi Google, do której przyzwyczaiło się przez lata, a może nawet zanim jeszcze pojawiło się Samsung News jako dodatkowa opcja wyboru.