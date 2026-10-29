Wszechświat w Waszej kieszeni. No Man’s Sky zawitał na iOS

Wraz z nową aktualizacją Hello Games postanowiło zrobić prezent tym, którzy marzyli o No Man’s Sky w jeszcze bardziej kompaktowej formie. Od teraz grę zabierzecie ze sobą na swoim iPhonie.

Co nowego w No Man’s Sky: Forsaken?

Aktualizacja o numerze 7.10 wnosi kilka nowości dotykających każdego aspektu gry. Najważniejszym jej elementem jest wprowadzenie nowych przedmiotów – haunting mementos. Pojawiają się one główne na zainfekowanych stacjach, opuszczonych statkach czy planetarnych wykopaliskach. Jako że w tym świecie wszystko może znaleźć swojego kolekcjonera, nowy typ towaru z chęcią odkupią od Was specjalni handlarze, których można przywołać na stacjach. W zamian za nowe znajdźki, kupcy podzielą się z Wami nowymi modułami do statku lub nową bronią-multitoolem przypominającą zainfekowane larwą działo.

Oprócz tego dodano misje dla kosmicznych kurierów, możliwość przeskoku pomiędzy pobliskimi gwiazdami bez sięgania po mapę galaktyczną, możliwość wybierania funkcji multitoola z menu kołowego czy tryb minimalistyczny, redukujący ilość informacji przekazywanych graczowi przez HUD. Do tego masa poprawek QoL, załatanych błędów, optymalizacji oraz… dostęp do nowej platformy.

No Man’s Sky na iOS

Dotychczas najbardziej kompaktowym sposobem na ogranie wciąż żywego i rozwijanego hitu Hello Games było zdecydowanie się na zakup wersji przygotowanej z myślą o Nintendo Switch. Okazuje się, że nie było to ostatnie słowo ekipy, a świat No Man’s Sky da się zmieścić i zoptymalizować do rozmiarów smartfona.

No Man’s Sky (Źródło: Hello Games)

Projekt, nad którym studio pracowało od trzech lat został dopieszczony pod każdym kątem. Pełen tytuł z 10-letnią historią aktualizacji bez pójścia na skróty? Jest. Wsparcie dla iPhone’ów oraz iPadów? Jak najbardziej. Obsługa nie tylko za pomocą dotyku, ale również kontrolerów czy kombinacji mysz+klawiatura? Oczywiście.

Wymagania techniczne? Bajeczne – Tytuł zajmie zaledwie 5 GB Waszego urządzenia, a minimum to iOS 26 i chip Bionic A12. Oznacza to, że No Man’s Sky uruchomicie na iPhonie XS z 2018 roku, iPadzie 7. generacji, wariancie Mini 5. generacji czy modelu Air 3. generacji.

Kto by pomyślał, że szybciej od natywnego The Elder Scrolls V: Skyrim na smartfony i tablety doczekamy się No Man’s Sky na iOS’a. Do pełni szczęścia pozostaje tylko liczyć na to, że wersja na smartfony z Androidem pojawi się prędzej czy później.