Nowy sposób na tańsze czytanie. Jest jednak granica opłacalności

Popularna platforma z e-bookami, audiobookami i podcastami zaoferowała nowy, bardziej elastyczny abonament. Plan spodoba się szczególnie tym czytelnikom, którzy nie czytają lub nie słuchają zbyt dużo.

Nowy plan w Empik Go to ideał dla tych, którzy nie czytają zbyt dużo i szukają sposobu na tańsze czytanie

Jedni pochłaniają książki jedna za drugą, inni wolą czytać nieco wolniej. Wygląda na to, że Empik wreszcie wziął to pod uwagę, gdyż do oferty Empik Go dołącza plan Go Flex. Jest to nowy abonament, za pomocą którego użytkownicy mogą wybierać liczbę książek do przeczytania w ciągu każdego miesiąca, a następnie płacić za pakiet dopasowany do potrzeb czytelnika.

Osoby decydujące się na skorzystanie z nowego planu Empik Go Flex wybierają miesięczny pakiet książek – od jednej do pięciu. Co ważne, opłata jest stała i wynosi 14,99 złotych przy wyborze jednej książki. Każdy kolejny tytuł to dodatkowa opłata w wysokości 5 złotych. W praktyce cennik Empik Go Flex prezentuje się następująco:

14,99 złotych za 2 urządzenia + 1 urządzenie Kindle gratis poza limitem,

19,99 złotych za 2 urządzenia + 1 urządzenie Kindle gratis poza limitem,

24,99 złotych za 2 urządzenia + 1 urządzenie Kindle gratis poza limitem,

29,99 złotych za 2 urządzenia + 1 urządzenie Kindle gratis poza limitem,

34,99 złotych za 2 urządzenia + 1 urządzenie Kindle gratis poza limitem.

Przedsiębiorstwo deklaruje również, że kredyty wykupione w ramach planu Go Flex nie przepadają i automatycznie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Empik podkreśla, że można gromadzić kredyty z maksymalnie sześciu okresów rozliczeniowych. Dzięki temu w praktyce czytelnik może nadrobić zaległości w książkach w późniejszym czasie.

Co oferuje plan Empik Go Flex? (źródło: Empik)

Pakiety Empik Go – nie tylko elastyczny plan

Warto przypomnieć, że poza nowym Empik Go Flex dostępne są również dwa inne plany subskrypcyjne. Należą do nich:

Go Smart bez limitu tytułów, dostępny na jedno urządzenie + jeden czytnik Kindle gratis poza limitem urządzeń – za 39,99 złotych na 30 dni,

Go Max bez limitu tytułów, dostępny na dwa lub więcej urządzeń + jeden czytnik Kindle gratis poza limitem urządzeń – za 49,99 złotych na 30 dni dla dwóch urządzeń, za 59,99 złotych na 30 dni dla trzech urządzeń lub za 69,99 złotych na 30 dni dla czterech urządzeń.

Oba powyższe pakiety oferują również nową funkcję Switch w Empik Go, o której wspominaliśmy pod koniec września 2026 roku. Opcja ta pozwala na łatwe przełączanie wybranego tytułu pomiędzy audiobookiem i e-bookiem lub odwrotnie za pomocą jednego kliknięcia.

Trzeba przyznać, że nowy plan Go Flex wypada taniej na tle pozostałych, jednak warto pamiętać o „granicy opłacalności”. Dla osób, które faktycznie czytają niewiele ten nowy plan, to bardzo wygodne i ekonomiczne rozwiązanie. Wybierając jednak najwyższy wariant, obejmujący pięć książek przy cenie 34,99 złotych za 30 dni, ta granica nieco się zaciera, gdyż za 5 złotych więcej (czyli 39,99 złotych) w planie Go Smart jest już dostępna nielimitowana liczba tytułów oraz praktyczna funkcja Switch.

Jednocześnie GO Smart pozwala na korzystanie wyłącznie z jednego sprzętu + jednego czytnika Kindle poza limitem, więc „coś za coś”. Warto dobrze przemyśleć, który wariant będzie lepiej spełniał potrzeby konkretnego użytkownika.

Plany Empik Go (źródło: Empik)

Empik Go jest też dostępny w ofercie specjalnej dla studentów od 9,99 złotych za 30 dni. Dodatkowo czytelnicy mogą skorzystać z 7-dniowego okresu próbnego.