Z Mercedesa do Samsunga. Zmiana, która może być wkrótce widoczna

Żeby coś mogło poszczycić się etykietą „produktu premium”, nie wystarczy chcieć. Czasami potrzeba odpowiednich osób na odpowiednim stanowisku, aby zrozumieć potrzeby wybranej grupy klientów. Samsung postanowił więc dokonać pewnych zmian kadrowych.

Nowy lider działu

Jednym z takich elementów, który mocno wpływa na naszą ocenę w kategorii „premium”, to wygląd urządzenia. W końcu dobry procesor czy zastosowanie drogich materiałów nie ma znaczenia, jeżeli wygląd telefonu jest mocno „nieflagowy” i zwyczajnie nam się nie podoba. Zmiana, jaką zaplanował Samsung na stanowisku kierowniczym, może wpłynąć na to, jak będą wyglądać następne urządzenia producenta.

Źródło: Samsung

Samsung ogłosił, że Hubert H. Lee zostanie wiceprezesem wykonawczym oraz szefem działu projektowego MX (Mobile eXperience). Lee przez ostatnie dwadzieścia lat był głównym specjalistą ds. wzornictwa w chińskim oddziale Mercedes-Benz. Wyniki jego pracy oraz zespołu przysporzyły mu wiele nagród w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach.

Samsung jest znany z budowania jednych z najpiękniejszych produktów. Jego projekty zmieniły przemysł mobilny. Jestem podekscytowany dołączeniem do firmy, która stoi na czele mobilnych innowacji i prowadzeniem zespołu odpowiedzialnego za stworzenie nowych mobilnych doświadczeń poprzez sztukę designu. Hubert H. Lee, wiceprezes wykonawczy oraz szef działu projektowego MX w oficjalnym komunikacie prasowym firmy

Samsung jak luksusowy samochód

Zespół projektowania MX jest odpowiedzialny m.in. za opracowywanie produktów z rodziny Galaxy, takich jak seria Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Watch czy Galaxy Tab. Pozycja Lee w firmie podpowiada zatem, że będzie miał on wpływ na to, jak mogą wyglądać kolejne urządzenia Koreańczyków. Czy to oznacza, że następca Samsunga Galaxy S23 będzie smartfonem o zupełnie innym wyglądzie? Niekoniecznie.

Po pierwsze ważne jest, aby wszystkie produkty łączył ten sam język stylistyczny. Biorąc pod uwagę rozległe portfolio Samsunga, zmiany dotyczą smartfonów, tabletów, zegarków, słuchawek, laptopów i jeszcze kilku innych kategorii urządzeń. Opracowanie nowego pomysłu na ich spójny wygląd może zająć trochę czasu. Po drugie premiera nowego flagowca jest tuż za rogiem. Możliwe, że firma zaczęła już prace nad następcą. Jeżeli wygląd Galaxy S24 jest dopięty na ostatni guzik, szansa na zmianę koncepcji jest bardzo mała. Pierwsze namacalne efekty pracy Huberta H. Lee na nowym stanowisku poznamy więc prawdopodobnie dopiero za kilka lat.