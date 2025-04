Oppo wprowadza na rynek tanie słuchawki z ANC i LHDC

Oppo ponownie celuje w segment przystępnych cenowo słuchawek bezprzewodowych, ale tym razem oferuje coś więcej niż tylko dobrą cenę. Model Enco Free 4 to słuchawki TWS z aktywną redukcją szumów, obsługą LHDC i funkcjami AI, które zazwyczaj zarezerwowane są dla znacznie droższych modeli.

ANC do 55 dB, LHDC i personalizacja dźwięku

Nowe Oppo Enco Free 4 robią mocne wrażenie już na papierze. Producent deklaruje aktywne tłumienie hałasu na poziomie do 55 dB. Technologia ANC działa w szerokim paśmie 5500 Hz i analizuje dźwięk 800 razy na sekundę, co według Oppo przekłada się na dwukrotnie lepsze tłumienie ludzkiego głosu w porównaniu do poprzedników. Co ważne, słuchawki oferują tryb adaptacyjny, który automatycznie dostosowuje poziom redukcji hałasu lub trybu transparentnego do otoczenia w zależności od tego, czy jesteśmy w biurze, na ulicy, czy w komunikacji miejskiej.

Każda słuchawka ma trzy mikrofony, a wspomagane przez algorytmy AI potrafią wyraźnie odseparować głos rozmówcy nawet w hałaśliwym otoczeniu. Co ciekawe, w wariancie Star Ceramic Silver mamy dodatkowo strojenie Dynaudio, co podbija jakość dźwięku. W środku znajdziemy dwudrożny układ przetworników: 11 mm niskotonowy i 6 mm planarno-membranowy wysokotonowy, wspierane przez dwa przetworniki cyfrowo-analogowe. Całość obsługuje Hi-Res Audio Wireless z kodekiem audio LHDC 5.0 oraz klasyczne AAC i SBC.

Słuchawki wspierają dźwięk przestrzenny z personalizacją kanału słuchowego, a do tego dochodzą funkcje AI, czyli m.in. tłumaczenia w czasie rzeczywistym czy podsumowania rozmów aktywowane potrójnym stuknięciem. Oppo zastosowało też najnowszy standard Bluetooth 5.4.

Oppo Enco Free 4 źródło: Oppo via fonearena)

Co jeszcze oferują słuchawki Oppo Enco Free 4 i ile kosztują?

Każda ze słuchawek waży zaledwie 4,7 g i spełnia normę IP55, co oznacza odporność na zachlapania i kurz. W środku znajdziemy akumulator 62 mAh w każdej słuchawce i 530 mAh w etui. Producent deklaruje nawet do 45 godzin pracy przy użyciu kodeka AAC i wyłączonym ANC lub do 22 godzin przy korzystaniu z LHDC i aktywnym ANC. Pojedyncze ładowanie słuchawek trwa ok. 50 minut, a etui 80 minut.

Oppo zadbało też o użytkowników swojego ekosystemu. Mamy tutaj automatyczne przełączanie dźwięku między urządzeniami, intuicyjne sterowanie gestami, a także rozbudowana aplikacja do zarządzania funkcjami słuchawek. Z jej poziomu można m.in. konfigurować ANC, zmieniać tryby, sprawdzać poziom baterii, dostosowywać EQ, włączyć tryb gry z niskim opóźnieniem czy namierzyć zgubioną słuchawkę.

Słuchawki Oppo Enco Free 4 trafią do sprzedaży w Chinach 16 kwietnia 2025 roku, a ceny zaczynają się od 399 juanów (~ 200 złotych) za wariant Water Blue i 449 juanów (~ 230 złotych) za edycję Star Ceramic Silver z Dynaudio.

Nie padły żadne informacje o tym, czy Oppo Enco Free 4 zadebiutują także na innych rynkach poza Chinami. Nie musicie jednak się zamartwiać, bo na półkach sklepowych w Polsce także możecie znaleźć słuchawki z ANC i obsługą kodeka LHDC w dobrej cenie – mam tu na myśli np. Realme Buds Air 6 i Oppo Enco Air 4 Pro.