Rozszerzona rzeczywistość to przyszłość? Jeśli tak, wygląda obiecująco

Rozszerzona rzeczywistość zaczyna odgrywać coraz większą rolę w technologii, a zaprezentowany niedawno nowy system operacyjny Android XR i zapowiedzi urządzeń, takich jak gogle Samsung Project Moohan, czy inteligentne okulary z zaawansowaną technologią AI dowodzą, że potencjał tej technologii jest ogromny.

Android XR – nowa era dla gogli i okularów rozszerzonej rzeczywistości

Google oficjalnie zaprezentowało Androida XR na początku grudnia 2024 – jest to nowy system operacyjny dedykowany urządzeniom rzeczywistości rozszerzonej, takim jak gogle i inteligentne okulary. Stworzony we współpracy z Samsungiem i Qualcommem, Android XR ma stać się platformą oferującą szeroką kompatybilność i łatwość rozwoju aplikacji. System pozwoli użytkownikom „zanurzyć się” w świecie, w którym aplikacje i treści będą nałożone na rzeczywiste otoczenie lub całkowicie je zastąpią – w zależności od wybranego trybu.

Pierwsze urządzenia z Androidem XR mają pojawić się już w 2025 roku. Pierwszym projektem pochwalił się już koreański gigant technologiczny. Samsung Project Moohan, bo o nim mowa, to zestaw VR/AR oparty na platformie Snapdragon XR2 Plus Gen 2.

Gogle będą obsługiwały dwa tryby: Home Space, umożliwiający multitasking z oknami aplikacji nałożonymi na realny świat, oraz Full Space, który oferuje wirtualne środowisko z pełnoekranowym widokiem.

Google na swoim blogu pokazało jak mogą wyglądać takie aplikacje:

źródło: Google

Samsung ma poważne plany względem XR

Samsung nie tylko szykuje gogle XR, ale także pracuje nad inteligentnymi okularami wyposażonymi w zaawansowane technologie. Patenty wskazują, że nowe urządzenia będą korzystać z czujników śledzących ruch gałek ocznych, co pozwoli na precyzyjne dopasowanie interfejsu użytkownika do kierunku spojrzenia. Dodatkowo okulary mogą oferować funkcje, takie jak wirtualny kompas czy rozszerzona rzeczywistość wspierana przez AI, co umożliwi tłumaczenie w czasie rzeczywistym, tworzenie przypomnień czy szybkie wyszukiwanie informacji.

Technologia Samsunga oparta na AI będzie również rozwijana w kontekście obrazowania. Patenty firmy sugerują ulepszenie narzędzia Object Eraser, które umożliwi łatwe usuwanie obiektów ze zdjęć i automatyczne uzupełnianie tła. Oprócz tego doniesienia mówią także o patencie związanym z Samsungiem Galaxy Ring, którego rozmiar sam dostosowywałby się do palca użytkownika.