Samsung stworzył genialny sprzęt. Kino domowe nie tylko w domu

Co prawda smartfony stanowią dzisiaj dla wielu osób centrum multimedialne, ale nic nie zastąpi dużego ekranu z głośnikami. Samsung najwidoczniej chce, aby ludzie mieli możliwość zapewnienia sobie bardziej kinowych wrażeń w każdym miejscu i o każdym czasie.

Samsung odpowiada LG

W ciągu ostatnich miesięcy Koreańczycy postanowili wypuścić w świat nietypową serię urządzeń – i mam tu na myśli obu gigantów. Na pierwszy ogień poszło LG z przenośnym ekranem StandByMe 2, zaprezentowanym w styczniu br. Później pojawił się model LG Smart Monitor Swing, który niedawno trafił do sprzedaży w Polsce.

W sierpniu pierwszą odpowiedzią Samsunga był telewizor Movingstyle Edge Smart TV, przypominający założeniami drugie urządzenie LG. Teraz firma pokazała alternatywę dla StandByMe 2 – model Movingstyle Smart TV.

Specyfikacja Samsung Movingstyle Smart TV

Bazą nowego smart ekranu producenta jest 27-calowy panel o rozdzielczości QHD (2560×1440 pikseli) i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wartością dodaną urządzenia jest możliwość obsługi za pomocą dotyku. Kwestie audio uzupełniają dwukanałowe głośniki o łącznej mocy 10 W, a całość funkcjonuje na Tizen Smart TV OS i obsługuje komendy głosowe Bixby i Google Assistant.

Samsung Movingstyle Smart TV (Źródło: Samsung)

Oprócz tego warto wspomnieć o wbudowanym akumulatorze, który zapewnia 3 godziny pracy na jednym ładowaniu, a stan ogniwa uzupełnia się z pomocą gniazda USB-C. W obudowie znalazło się również miejsce na jeszcze jedno wejście USB-C i port HDMI, a standardy łączności bezprzewodowej to Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 5.

Jak Samsung podszedł w Movingstyle Smart TV do kwestii mobilności? Podstawą, nomen omen, jest operująca na kółkach baza z długim ramieniem, której można używać do łatwego przenoszenia i ustawienia ekranu w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Warto wspomnieć w tym miejscu, że panel działa zarówno w trybie portretowym, jak i horyzontalnym.

Druga opcja to odpięcie telewizora od podstawki i umieszczenie go na dowolnej, w miarę płaskiej powierzchni z pomocą stopki. Dzięki niej użytkownik uzyskuje też wygodny uchwyt do transportu.

Samsung Movingstyle Smart TV (Źródło: Samsung)

Samsung Movingstyle Smart TV zadebiutował póki co w Korei Południowej w cenie 1440000 wonów (równowartość ~3730 złotych). Choć powinienem zakładać, że w Polsce takie pomysły nie koniecznie się przyjmują, to niedawna premiera LG Smart Monitor Swing w naszym kraju sprawia, że jest cień szansy na pojawienie się samsungowego rywala i u nas.