Kobiety znienawidzą ten sprzęt, mężczyźni pokochają. Już go możesz zamawiać

Mówi się, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. W tym przypadku nie musi to być prawdą. LG Smart Monitor Swing to wielofunkcyjny sprzęt, który zastąpi Ci tablet, telewizor i monitor. Na dodatek weźmiesz go ze sobą wszędzie. Nawet do toalety, z czego Twoja kobieta może nie być zadowolona.

LG Smart Monitor Swing to tablet, telewizor i monitor w jednym. I może Ci towarzyszyć wszędzie

LG Smart Monitor Swing został zaprezentowany już w kwietniu 2025 roku, jednak wówczas producent nie podał szczegółów dotyczących dostępności i ceny tego sprzętu. Dziś firma oficjalnie przekazała, że ruszyła przedsprzedaż owego urządzenia w Polsce.

Sami Koreańczycy nazywają LG Smart Monitor Swing (32U889SA) monitorem, aczkolwiek – moim zdaniem – jest to krzywdzące, ponieważ jego konstrukcja i funkcjonalność nie ogranicza się wyłącznie do funkcji monitora. Bo choć jak najbardziej może nim być, to równie dobrze może stać się też telewizorem i tabletem.

LG Smart Monitor Swing (źródło: LG Global)

Na dodatek mobilnym, ponieważ opiera się na stelażu z podstawą, wyposażoną w kółka, dzięki czemu można go zabrać w każde miejsce w domu. Nawet do toalety, co może nie spodobać się paniom, które już dziś często narzekają, że ich panowie siedzą zbyt długo na sedesie z telefonem w ręce.

LG Smart Monitor Swing wyposażony jest w dotykowy ekran IPS o przekątnej 31,5 cala i rozdzielczości 3840×2160 pikseli, który wyświetla szeroką gamę kolorów (95% DCI-P3) i osiąga jasność do 350 nitów. W dodatku można go obrócić o 90 stopni, więc wjedziecie z nim nawet do ciasnego kibelka.

LG Smart Monitor Swing (źródło: LG Global)

Za wysoką jakość obrazu odpowiada funkcja Dynamic Tone Mapping, która podbija kontrast i detale w treściach HDR. Przydatna z pewnością może okazać się również automatyczna kontrola jasności, która ma dostosować ekran do warunków oświetleniowych.

LG Smart Monitor Swing oferuje wbudowany system webOS, zatem można oglądać na nim filmy i seriale z popularnych serwisów streamingowych – wystarczy połączenie z internetem. Sprzęt ten z powodzeniem może zatem zastąpić nie tylko monitor, ale i telewizor.

Producent podaje, że funkcja Remote PC pozwala zdalnie łączyć się z komputerem lub chmurowym PC, a AirPlay 2, Screen Share i Bluetooth gwarantują bezproblemowe przesyłanie treści z innych urządzeń. Z kolei aplikacja LG Switch umożliwia podział ekranu nawet na sześć sekcji i szybkie przełączanie między komputerem a systemem webOS.

Ponadto sprzęt oddaje do dyspozycji trzy złącza USB-C (obsługujące zasilanie do 65 W i transmisję danych) oraz dwa złącza HDMI. W zestawie dodawany jest też pilot.

LG Smart Monitor Swing – cena w Polsce i promocja premierowa

Polską cenę tego urządzenia ustalono na 4299 złotych. Od 19 do 29 września 2025 roku można go kupić w zestawie z głośnikiem LG Xboom Bounce za 0 złotych (standardowo kosztuje on 799 złotych) – trzeba jednak dodać oba sprzęty do koszyka i wówczas naliczy się rabat w wysokości 799 złotych.

Promocja obowiązuje w sklepie LG, choć LG Smart Monitor Swing widoczny jest też w x-komie.