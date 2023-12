Tego flagowca Samsunga kupisz kilka tysięcy złotych taniej!

Smartfony firmy Samsung stanowią niemałą część rynku, a najnowsze propozycje od południowokoreańskiego producenta potrafią być całkiem drogie. Czasami jednak zdarza się, że trafiają na konkretne promocje i wówczas kwota, jaką należy na nie wyłożyć, staje się jakby bardziej przystępna. Nie inaczej jest i w tym przypadku, gdzie flagowego Galaxy Z Fold 5 możecie dorwać o kilka tysięcy złotych taniej!

Promocje, promocje wszędzie…

Najpierw mieliśmy Black Friday, później niemal natychmiastowo bombardowano nas okazjami na Mikołajki, aby następnie pokazać jeszcze lepsze oferty świąteczne. Mogłoby się wydawać, że to koniec przecen, jednak nic bardziej mylnego. Teraz bowiem niektóre sklepy zdecydowały się pożegnać stary rok z przytupem i przeceniają sporo artykułów.

Choć te zdawałoby się, najciekawsze oferty już się wyprzedały, czy to za sprawą atrakcyjnej ceny, czy też bardzo limitowanej liczby sztuk na promocji, tak pewna oferta wciąż trwa. Jest to o tyle intrygujące, że mowa o flagowym sprzęcie rozpoznawalnej marki, w najmocniejszej dostępnej wersji, przecenionej o kilka tysięcy złotych i to jeszcze z oficjalnej polskiej dystrybucji! O którym modelu mowa i gdzie można go znaleźć?

Samsung Galaxy Z Fold 5 (fot. Tabletowo.pl)

Świetna promocja na Samsung Galaxy Z Fold 5!

Z okazji kończącego się 2023 roku, sklep x-kom postanowił zorganizować niemałą wyprzedaż. To właśnie w jej ramach znajdziemy najnowszego przedstawiciela serii Z Fold, dokładnie za 6699 złotych! Warto odnotować, iż mowa o najmocniejszej wersji z 12 GB pamięci RAM oraz 1 TB miejsca na dane, która w regularnej sprzedaży kosztuje niemal 10000 złotych. Jedynym „minusem” może być fakt, że na promocji dostępna jest jedynie błękitna wersja kolorystyczna.

W mojej opinii zastosowane podzespoły rekompensują jednak wszelkie ewentualne niedogodności związane z kolorem. Mowa bowiem o procesorze Snapdragon 8 Gen 2, wsparciu dla łączności 5G, 12 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci na dane. Do tego mamy ekran Dynamic AMOLED 2X z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz aparat 50 Mpix, wspierany przez 12 Mpix teleobiektyw oraz 12 Mpix obiektyw ultraszerokokątny. Całość dopełnia obecność optycznej stabilizacji obrazu oraz 3-krotny zoom optyczny.

9.2 Ocena

Sprzęt ten zresztą był u nas na testach, więc niezdecydowanych zapraszam do zapoznania się z naszą recenzją smartfona. Niemniej radzę się pospieszyć z ewentualnym zakupem. Liczba sztuk jest ograniczona, a do tej pory sprzęt ten w promocji zdecydowało się już nabyć kilka osób.