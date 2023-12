Coś dziwnego dzieje się z GPS-em w Polsce. Możesz mieć problem

W dzisiejszych czasach bardzo mocno polegamy na różnych technologiach i awaria którejkolwiek może być bardzo brzemienna w skutkach. Podobnie jest w tym przypadku, gdyż w Polsce właśnie występują problemy z działaniem GPS.

Problemy z działaniem GPS w Polsce

To zdecydowanie jedna z tych technologii, z których korzystamy najczęściej. W końcu duża część użytkowników ma stale włączone śledzenie lokalizacji w smartfonie, a także korzysta z GPS w smartwatchu, aby zapisywać trasę swojego treningu. Ponadto nie można zapominać o usłudze, w przypadku której jest on zwyczajnie niezbędny.

Mowa oczywiście o nawigacji. O ile problemy z monitorowaniem lokalizacji podczas korzystania z aplikacji czy smartwatcha można jeszcze przeboleć, jeśli są one chwilowe, o tyle w przypadku nawigacji jest to po prostu niedopuszczalne. I chodzi tu nie tylko o problemy z dotarciem do miejsca docelowego, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo (aczkolwiek nigdy nie można w pełni ufać żadnej nawigacji – nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i ludzkich zmysłów).

W serwisie gpsjam.org dostępna jest mapa, na której pokazane są występujące zakłócenia w działaniu GPS. Widać na niej, że aktualnie największe problemy są przy północno-wschodniej granicy Polski, ale nie tylko, bo widać je również w okolicach Warszawy, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańska i Szczecina.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że obecnie sytuacja i tak wygląda lepiej niż wcześniej, gdyż jeszcze niedawno zakłócenia przekraczające 10% występowały w znacznie większej części Polski – w stronę południa Polski sięgały Kielc.

Dlaczego występują problemy z działaniem GPS w Polsce?

To niezwykłe, aby Global Positioning System szwankował na tak dużą skalę, i to nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. A jako że korzystają z niego miliony osób, może to być dotkliwe i nie do przeoczenia. Co się jednak może dziać?

Rzecznik Polskiej Agenci Żeglugi Powietrznej przekazał Onetowi, że PAŻP nie zna konkretnych przyczyn. Sekurak twierdzi natomiast, że wygląda to na zaplanowaną akcję i być może jest to związane z ćwiczeniami NATO.