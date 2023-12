UOKiK nałożył na znany serwis ponad 1 mln złotych kary

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad milion złotych kary na jedną z najbardziej znanych w naszym kraju platform zajmujących się m.in. sprzedażą wakacyjnych wycieczek. Mowa o serwisie wakacje.pl. Jakie działania spółki UOKiK uznał za niezgodne z prawem?

Prezentowanie cen wzbudziło wątpliwości UOKiK

Zapewne większość z Was natknęła się na platformę wakacje.pl podczas planowania swojego urlopu. W końcu to nie tylko serwis oferujący sprzedaż wyjazdów, ale także wyszukiwarka, która w jednym miejscu zbiera oferty wielu biur podróży, co jest naprawdę wygodne. Sam niejednokrotnie korzystałem z jej usług.

W ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wielu przypadkach w błąd mogły wprowadzać internautów prezentowane na stronie internetowej ceny. Jak tłumaczy UOKiK, w serwisie każdy użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnych kryteriów wyszukiwania oraz ustawienia sortowania ofert według ceny, od najniższych do najwyższych. Po przeprowadzeniu wyszukiwania wyświetlana jest lista dostępnych ofert wraz z cenami. Zauważono jednak, że w wielu przypadkach ceny te różnią się od tych prezentowanych po przejściu do szczegółów oferty – są one albo wyższe, albo niższe. Dodatkowo często pominięto w nich obowiązkową opłatę na rzecz funduszu gwarancyjnego lub prezentowano ceny, które są już nieaktualne.

Z monitoringu strony internetowej wakacje.pl wynika, że taki problem dotyczył co najmniej 40% ofert sprawdzonych przez UOKiK. Jak podkreśla w swoim komunikacie Urząd, w rezultacie takich działań konsumenci często nie znajdowali ofert odpowiadających ich kryteriom, tracąc czas na zapoznawanie się z propozycjami niezgodnymi z ich oczekiwaniami. Nierzetelność działania wyszukiwarki prowadziła do wprowadzania użytkowników w błąd, co mogło skutkować podejmowaniem przez nich decyzji zakupowych, które nie były dla nich najkorzystniejsze.

Ponad milion złotych kary dla wakacje.pl

Spółka Wakacje.pl została ukarana przez Prezesa UOKiK karą finansową wynoszącą ponad milion złotych (dokładnie 1060138 złotych) za stosowanie praktyk uznanych za nieuczciwe. Dodatkowo Urząd nakazał zaprzestanie stosowania tej praktyki. Informacje dotyczące decyzji zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy oraz na jej profilach w mediach społecznościowych. Wakacje.pl mogą się jednak odwołać od tej kary, ponieważ decyzja nie jest prawomocna.

Na stronach internetowych i w wyszukiwarkach ofert powinny być pokazywane ceny aktualne i kompletne, tak by konsument nie musiał weryfikować, jaki jest rzeczywisty koszt wycieczki w celu podjęcia najkorzystniejszej dla niego decyzji zakupowej. Przedsiębiorca prowadzący serwis internetowy, który umożliwia wyszukiwanie i sortowanie ofert z uwzględnieniem wysokości cen, odpowiada za przejrzyste ich prezentowanie, dlatego zgodnie z prawem musi mieć pewność, że cena zawiera wszystkie obowiązkowe opłaty i podawać je na każdym etapie, gdy informuje o koszcie wyjazdu. Nie można oczekiwać, że konsument będzie podchodził z podejrzliwością do przekazywanych mu informacji, tak samo jak nie można doprowadzać do sytuacji, aby wyszukiwarka ofert wprowadzała konsumentów w błąd. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował także, że prowadzi postępowania w podobnej sprawie przeciwko serwisowi Travelplanet.pl. Sprawdzane są też ceny, jakie na swoich stronach internetowych prezentują biura podróży. Kontroli podlega również sposób moderowania opinii, wypełnianie przez organizatorów turystyki obowiązków przedkontraktowych w zakresie przekazywania konsumentom informacji niezbędnych do zawarcia umowy oraz informowania klientów o zmianach ceny lub hotelu. Działania skupiają się na firmach Nowa Itaka, Coral Travel, TUI i Rainbow Tours.

Aktualizacja

Zarząd Wakacje.pl S.A. wystosował oświadczenie, które przytaczamy w całości poniżej.

Zarząd nie zgadza się z przyjętą przez Prezesa UOKiK argumentacją, która była podstawą decyzji o ukaraniu Wakacje.pl.

Wakacje.pl to serwis zbierający i prezentujący oferty blisko 100 biur podróży. Prezes UOKiK obarczył Wakacje.pl odpowiedzialnością za różnice w cenach ofert tychże biur, które mogą występować pomiędzy ceną wyświetlaną na wynikach wyszukiwania a widoczną na szczegółowym widoku oferty. UOKiK pominął okoliczność, że serwis Wakacje.pl, jako agent turystyczny, prezentuje zawsze ceny, jakie zostały mu przesłane przez biura podróży i na żadnym etapie nie wpływa na ich poziom. Same biura podróży powinny zgodnie z obowiązującymi przepisami przesyłać aktualne ceny do swoich pośredników, w tym do Wakacje.pl.

– W tym postępowaniu zostaliśmy obarczeni odpowiedzialnością za coś, na co nie mamy wpływu. Nie ma takiej czynności, którą Wakacje.pl mogłyby samodzielnie wykonać, żeby zlikwidować te rozbieżności – mówi Dariusz Górzny, prezes Wakacje.pl.

Do decyzji UOKiK o ukaraniu spółki Wakacje.pl odniosły się także największe biura podróży.

– W EXIM tours oferujemy ponad 24 miliony sposobów na spędzenie urlopu. Ta ogromna baza danych, gdzie zmiana jednej składowej wpływa na cenę tysięcy ofert, musi najpierw zaktualizować się w systemach wewnętrznych organizatorów, a następnie być wyeksportowana do tysięcy biur podróży w całej Polsce. I ten proces po prostu trwa. Sposób działania portalu Wakacje.pl nie różni się od tego, jak działają inne, podobne platformy w Polsce, a także w Niemczech czy Wielkiej Brytanii – mówi Marcin Małysz, prezes EXIM tours.

– Ceny prezentowane w systemach rezerwacyjnych ulegają ciągłej zmianie ze względu na dynamikę wypełnień miejsc w hotelach i samolotach. Z uwagi na ilość danych proces aktualizowania cen w systemach wymaga określonego czasu i nie zawsze może się odbyć w czasie rzeczywistym. Zawsze jednak, w momencie zakładania rezerwacji, system potwierdza aktualną cenę. Klient zawiera umowę świadomie, znając dokładną cenę imprezy i co ona zawiera. Wszyscy chcemy je prezentować klientom uczciwie i transparentnie, wykorzystując przy tym wszelkie możliwości technologiczne – mówi Janusz Śmigielski, wiceprezes Grecos Holidays.

Zarząd Wakacje.pl chce ponownie podkreślić, że nie zgadza się z decyzją UOKiK. Spółka będzie się od niej odwoływać i podejmować dalsze kroki prawne.