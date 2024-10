Czy ja dobrze widzę? Nowe smartfony Honora mają pojedynczy aparat główny!

Najnowszy smartfon Honor ma chyba wszystko, czego oczekiwalibyśmy po średniopółkowcu. Jest ładny, ma ekran OLED i niezłą baterię, ale tylko jeden aparat główny.

Słowo Honoru

Honor zaprezentował dwa nowe smartfony: X60 oraz X60 Pro. Różnią się one od siebie dość mocno, co jest swego rodzaju novum, jako że poprzednie modele były do siebie bardzo podobne w wielu aspektach. Tutaj dystans między wersją podstawową a „pro” jest znaczny.

Honor X60 Pro (źródło: Honor)

Zacznijmy od ekranu. W X60 Pro mamy zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,78 cala, o rozdzielczości 2700 x 1224 pikseli, szczytowej jasności 3000 nitów oraz odświeżaniu 120 Hz. Pod ekranem znajdziemy czytnik linii papilarnych. Podstawowy X60 dostał tylko płaski wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,8 cala, niższej rozdzielczości 2412 x 1080 pikseli i jasności 850 nitów oraz odświeżaniu 120 Hz. Ze względu na typ ekranu, ten model ma skaner odcisków palców na boku obudowy.

Drugą różnicę widać będzie w wydajności. Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 z X60 Pro może nie jest jakąś petardą (nawet w porównaniu z poprzednim modelem, czyli X50 Pro), ale i tak będzie miał więcej mocy od MediaTeka Dimensity 7025-Ultra, którego znajdziemy w X60.

Honor X60 Pro (źródło: Honor) Honor X60 (źródło: Honor)

W obu modelach mamy ten sam aparat główny 108 Mpix z matrycą 1/1,67″ i przysłoną f/1.75. Nie ma tu optycznej stabilizacji obrazu – użytkownik musi polegać wyłącznie na EIS. Co ciekawe, żadna ze stron specyfikacji nie wymienia w sekcji „tylny aparat” jakiegokolwiek innego sensora. Oznacza to, że nowe Honory są przedstawicielami wymierającego gatunku smartfonów z pojedynczym aparatem głównym. Różnice na pleckach urządzeń pojawiają się tylko w ułożeniu obiektywów na wysepce.

Honor X60 Pro (źródło: Honor)

Przedni aparat także jest taki sam i tu, i tu. Korzysta on z 8-megapikselowej matrycy z przysłoną f/2.0. Honor X60 Pro ma do tego jakiś dodatkowy czujnik, bo w jego wypadku otwór na obiektyw ma kształt pigułki, a nie kropki.

Czymś, z czego będą zadowoleni użytkownicy, na pewno jest bateria. Już w podstawowym modelu jest niezła – ma pojemność 5800 mAh i ładuje się z mocą 35 W. Z kolei wersja „pro” może pochwalić się solidnym akumulatorem 6600 mAh, który naładujemy z mocą 66 W. W X60 Pro znajdziemy także głośniki stereo z technologią Honor Histen 7.1.

Honor X60 (źródło: Honor)

Dostępność i ceny

Smartfony zostały zaprezentowane w Chinach i dostępne są w sklepie internetowym producenta. Ceny wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej zaczynają się od 1199 juanów w przypadku podstawowego modelu (~670 złotych), podczas gdy dla X60 Pro jest to 1499 juanów (~830 złotych).