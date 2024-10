Wódka mija się z Allegro. Mieli witać się na dniach

Allegro wstrzymuje start pilotażowego programu sprzedaży napojów alkoholowych w obrębie swojej platformy. Plany zakładały, że ruszy to jeszcze w tym miesiącu, ale ostatnie działania rządu niejako wymusiły zaciągnięcie hamulca.

Alkohol na Allegro? Nie tak prędko

Pod koniec września oficjalnie zapowiedziano, że jeszcze w październiku na Allegro pojawi się alkohol. Asortyment platformy miał zostać rozszerzony zarówno o piwo czy wino, jak i wysokoprocentowe trunki pokroju wódki i innych wyrobów spirytusowych. Teraz wystosowany został komunikat, z którego wynika, że tak się nie stanie. Przynajmniej w założonym terminie.

Właściciele usługi zdecydowali się na wstrzymanie startu pilotażowego programu sprzedaży napojów alkoholowych, co oznacza, że opcja ta nadal jest brana pod uwagę w przyszłości. Allegro nie chce jednak ruszać z tym teraz, ze względu na intensywne prace rządu nad nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Będzie zakaz sprzedaży alkoholu przez internet?

To pokłosie afery z alkotubkami Voodoo Monkey, w wyniku której produkt ten został wycofany ze sklepów, a prace nad nowelizacją ustawy przeciwalkoholowej – nabrały tempa. W ramach tej ostatniej proponuje się między innymi zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w godzinach nocnych czy też właśnie zakaz sprzedaży alkoholu przez internet.

W związku z tym decyzja Allegro nie może dziwić. Wszak bez sensu jest startować z pilotażowym projektem, który lada moment może zostać zdelegalizowany. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Jako firma z 25-letnim doświadczeniem w branży e-commerce, podchodzimy do biznesu odpowiedzialnie i dbamy o bezpieczeństwo zakupu i sprzedaży produktów. Będziemy uważnie obserwować aktualną sytuację i nadchodzące zmiany legislacyjne. Na tej podstawie zdecydujemy o kolejnych krokach dotyczących sprzedaży i zakupów alkoholu na Allegro.

Warto tu nadmienić, że właściciele Allegro zamierzali podejść do tematu na poważnie. Plan zakładał umożliwienie dokonywania zakupów alkoholowych wyłącznie zalogowanym użytkownikom o potwierdzonej pełnoletności, uniemożliwienie zamawiania dostaw do automatów paczkowych oraz zobowiązanie kurierów do weryfikacji tożsamości, wieku i stanu trzeźwości. Dystrybucja takich trunków miała być w dodatku dostępna wyłącznie dla wyselekcjonowanych sprzedawców.