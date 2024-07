Ile osób kupiło nowe smartfony Samsunga? Podano oficjalne liczby

Nowe smartfony zawsze cieszą się największym zainteresowaniem w dniu premiery i zaraz po niej – później producenci muszą zacząć wysilać się, żeby namówić klientów do ich zakupu. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile egzemplarzy najnowszych modeli Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 Samsung zdołał już sprzedać.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 cieszył się dużym zainteresowaniem klientów

Przedsprzedaż Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 w Polsce cały czas trwa – jej finał zaplanowany jest na 23 lipca i od 24 lipca rozpocznie się regularna sprzedaż. Wciąż możecie zatem skorzystać z atrakcyjnej oferty przedsprzedażowej, dzięki której można sporo zaoszczędzić.

Przedsprzedaż Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 zakończyła się już natomiast w Korei Południowej, czyli ojczyźnie producenta. Firma zdecydowała się ujawnić, ile osób kupiło jej najnowsze składane urządzenia. Dowiedzieliśmy się, że od 12 do 18 lipca sprzedano w sumie 910000 egzemplarzy obu modeli.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Liczba ta jak najbardziej może zrobić wrażenie, lecz tylko do momentu, gdy wspomni się o popularności Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 w przedsprzedaży w Korei Południowej. W zeszłym roku wówczas najnowsze składaki producenta cieszyły się większą popularnością – sprzedano o 10% więcej urządzeń (1,02 mln).

O ile w przypadku Galaxy Z Flip 6 brak spektakularnej popularności można tłumaczyć niewielkimi zmianami względem Galaxy Z Flip 5, o tyle Galaxy Z Fold 6 różni się wystarczająco dużo od Galaxy Z Fold 5, żeby zdecydować się na jego zakup. Nowy model ma bowiem większy, a przez to zdecydowanie wygodniejszy w użytkowaniu ekran zewnętrzny. A to właśnie on był od zawsze wymieniany jako jedna z największych wad Galaxy Z Foldów.

Samsung Galaxy Z Fold 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Kto kupował w przedsprzedaży najnowsze smartfony Samsunga?

Koreańczycy ujawnili również, że najpopularniejszym kolorem był… srebrny (w przypadku obu modeli), a największą grupę nabywców stanowili klienci w wieku 20+ i 30+ lat. Częstszym wyborem był też Galaxy Z Flip 6 – w Korei Południowej wybierało go 6 na 10 osób.

Większa popularność modelu z klapką nie jest szczególnym zaskoczeniem, ponieważ od zawsze jest tak, że klienci częściej kupują Galaxy Z Flipy niż Galaxy Z Foldy. W 2024 roku sytuacja jednak mimo wszystko nieco się zmieniła, gdyż w 2023 roku 30% osób w Korei Południowej kupiło w przedsprzedaży Galaxy Z Fold 5. W przypadku najnowszej generacji odsetek zwiększył się do 40%, co na pewno cieszy Samsunga, bowiem ten model jest droższy.

Ile kosztuje smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 w Polsce?

Jak już zostało wspomniane, w Polsce wciąż trwa przedsprzedaż nowych składaków producenta z Korei Południowej. To dobra okazja, aby przypomnieć, ile trzeba za nie zapłacić:

Galaxy Z Flip 6 12/256 GB – 5199 złotych 12/512 GB – 5749 złotych

Galaxy Z Fold 6 12/256 GB – 8699 złotych 12/512 GB – 9199 złotych 12 GB/1 TB – 101999 złotych



Dla przypomnienia ceny Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 w dniu polskiej premiery 26 lipca 2023 roku: