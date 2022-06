Dwa razy większa pamięć w nowym składanym smartfonie Samsunga

Jeśli interesujemy się składanymi smartfonami, to zapewne wyczekujemy premiery Samsunga Galaxy Z Fold 4 – kolejnej generacji flagowego urządzenia Koreańczyków, które zostanie wyposażone w elastyczny ekran. W sieci pojawił się na jego temat kolejny szczegół.

Reklama

Co zrobić z pamięcią 1 TB?

Z dotychczasowych informacji na temat specyfikacji Galaxy Z Fold 4 wynikało, że smartfon dostanie maksymalnie 512 GB pamięci wewnętrznej. To solidna ilość, pozwalająca na nieskrępowane gromadzenie aplikacji oraz kumulowanie zdjęć i filmów nagrywanych w wysokiej rozdzielczości. Okazuje się jednak, że opcja z 512 GB wcale nie będzie tą najwyższą.

Jak donosi Sammobile, odmiana top of the top najnowszego składańca Samsunga dostanie aż 1 TB pamięci wewnętrznej. To naprawdę sporo, nawet jak na flagowy sprzęt. Smartfony z taką ilością miejsca na pliki nie są zbyt często spotykane – głównie ze względu na to, że tak bogate wersje są wyceniane wysoko, więc i użytkowników mają stosunkowo niewielu. W wypadku urządzenia ze składanym ekranem, cena Galaxy Z Fold 4 1TB może poszybować w górę znacznie bardziej niż Galaxy S22 Ultra w takiej samej opcji pamięciowej.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (źródło: @OnLeaks, @Smartprix)

Jak na razie, w historii składanych smartfonów Samsunga, jeszcze żaden nie mógł pochwalić się pamięcią 1 TB. Jeśli informacje te się potwierdzą, pozostanie jeszcze kwestia dostępności takiego wydania. Producent może je ograniczyć do kilku krajów.

9.5 Ocena

Galaxy Z Fold 4 kombajnem wydajnościowym

Do tak dużej ilości pamięci pasuje reszta spodziewanej specyfikacji Galaxy Z Fold 4. Jak sugerują doniesienia, w smartfonie znajdziemy najnowszy, flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a także od 12 GB do 16 GB RAM. Główny aparat ma dysponować matrycą 50 Mpix, a dwa kolejne – 12 Mpix, przy czym jeden z nich będzie sparowany z obiektywem ultraszerokokątnym, a drugi dostanie szkła teleobiektywu umożliwiające uzyskanie przybliżenia optycznego 3x. Najsłabszym elementem specyfikacji może okazać się bateria o niewielkiej pojemności 4400 mAh z szybkim ładowaniem 25 W.

Do ewentualnej premiery Galaxy Z Fold 4 jeszcze dużo czasu, więc z pewnością pojawi się sporo dodatkowych doniesień na temat nowych możliwości smartfona.