Xiaomi wymienia smartfony na nowsze za darmo. Szkoda, że nie u nas

Dobrze znany chiński producent smartfonów wprowadza program wymiany smartfonów, który pozwala użytkownikom Xiaomi 11 Ultra na bezpłatną wymianę swojego urządzenia na nowszy model. Ta atrakcyjna oferta jest odpowiedzią na problemy, z którymi borykał się model 11 Ultra. O co dokładnie chodzi?

Problemy byłego flagowca

Przypomnijmy sobie, co oferuje Xiaomi Mi 11 Ultra – były flagowy smartfon producenta, który został wprowadzony na rynek w 2021 roku. Smartfon jest wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,81 cala o rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz.

Urządzenie jest napędzane procesorem Snapdragon 888, który w tym modelu współpracuje z 12 GB RAM, Na pokładzie znalazło się także 256 GB pamięci wewnętrznej. Warty uwagi jest również system kamer tego smartfona, na czele z 50 Mpix głównym aparatem. Oprócz tego producent umieścił w smartfonie 48 Mpix sensor połączony z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 48 Mpix z teleobiektywem.

Niemniej jednak, choć Xiaomi Mi 11 Ultra to, jak napisała Kasia w tytule recenzji tego modelu „kawał solidnej elektroniki”, nie był pozbawiony pewnych problemów. Jednym z najczęściej zgłaszanych było niewłaściwe działanie modułu Wi-Fi. Wielu użytkowników z Indii skarżyło się na niestabilne połączenia, spadki prędkości i problemy z utrzymaniem samego połączenia. To właśnie te problemy skłoniły Xiaomi do wprowadzenia programu wymiany smartfonów.

MI 11 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Xiaomi wymienia smartfony na nowe

Xiaomi postanowiło wyjść naprzeciw potrzebom swoich indyjskich klientów i poinformowało, że modele Mi 11 Ultra otrzymają dwuletnie przedłużenie gwarancji, a oprócz tego zostanie wprowadzony specjalny program wymiany. Dzięki niemu właściciele wadliwych smartfonów będą mieć możliwość bezpłatnej wymiany swojego urządzenia na nowszy model – Xiaomi 12 Pro.

9.4 Ocena

Aby skorzystać z tej oferty, użytkownicy muszą spełnić pewne warunki. Po pierwsze, muszą być zarejestrowani użytkownikami i posiadać konto w Mi Home. Po drugie, muszą zgłosić problem z połączeniem Wi-Fi swojego Mi 11 Ultra w odpowiednim formularzu. Program wymiany smartfonów obowiązuje tylko w Indiach.

Jeśli jednak użytkownicy chcieliby „przesiąść się” na najnowszy model producenta, to mogą nabyć go na preferencyjnych warunkach. Dla takich klientów cena wynosi 30000 rupii indyjskich, czyli równowartość ~1500 złotych, podczas gdy w Indiach Xiaomi 13 Pro wyceniony został na 79999 rupii indyjskich, czyli ~4000 złotych.

Szkoda, że w naszym kraju nie obowiązuje taka promocja. Xiaomi miałoby zapewne wielu chętnych!