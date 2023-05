Kultowe, taktyczne RPG trafi do Xbox Game Pass

Microsoft zabrał się wreszcie do roboty i w pierwszych dniach maja udostępnił kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim poznaliśmy gry, które dołączą do Xbox Game Pass w maju, a także nowy wygląd Xbox Insiders – niejawnego grona testerów. Ponadto gigant z Redmond przygotował nową ofertę dla osób, które jeszcze nie subskrybują Xbox Game Pass.

Shadowrun w Xbox Game Pass

Już 9 maja do abonamentu Xbox Game Pass dołączy Shadowrun. To kultowe, taktyczne RPG jest znane wielu graczom, a ci, którzy nie mieli dotychczas okazji zagrania w ten tytuł, teraz będą mogli go wypróbować za darmo – o ile posiadają Game Passa. Shadowrun jest już dostępne w tej usłudze w chmurze i na konsolach, ale od 9 maja do tego zaszczytnego grona dołączy także PC.

Xbox Game Pass na maj 2023 (źródło: Xbox)

W cyberpunkowej przyszłości, w której magia przebudziła się na nowo, musimy rozwikłać zagadki i pokonać wrogów. Całość została okraszona charakterystycznym klimatem, idealnie wpasowującym się w ramy wykreowanego świata. Oprócz trylogii Shadowrun, do Xbox Game Passa dołączy także Ravenlok (4 maja – chmura, konsole i PC), Weird West: Definitive Edition (8 maja, Xbox Series X|S) i Fuga: Melodies of Steel 2 (11 maja – chmura, konsole i PC).

W Xbox Game Pass dostępne od 2 maja jest także Redfall. To produkcja, z którą wiązano spore oczekiwania, a na razie dostaje przeciętne oceny. Wiadomo jednak, że deweloperzy aktywnie pracują nad poprawieniem sytuacji.

Xbox Insiders zmienia Home

Xbox Insiders to specjalny program, który pozwala graczom testować nowe funkcje oprogramowania, zmierzające na Xboxa, zanim trafią do szerszej społeczności graczy. To całkiem przydatna rzecz, ciesząca się sporą popularnością. Tym razem zespół Xboxa poinformował, że opinie graczy „ukształtowały nowy wygląd Home”. To ciekawa informacja, ponieważ w poprzednim miesiącu testerzy skarżyli się, że zmian na górze „Home” jest za dużo.

Nowa wersja „Home” ma zapewniać łatwiejszą nawigację do biblioteki, sklepu Microsoft Store, Xbox Game Pass, wyszukiwania i ustawień. Nowe menu szybkiego dostępu powinno ułatwić poruszanie się po interfejsie. Microsoft zaktualizował również kafelek otwierający „Moje gry i aplikacje”.

Nowy wygląd Home (źródło: Xbox)

Na koniec przedstawiciele firmy dodali: „chcemy podziękować wszystkim wybranym uczestnikom programu Xbox Insiders, którzy wzięli udział w eksperymentach, za opinie, którymi się z nami podzielili. Wasze opinie są kluczową częścią naszego procesu, a nasz zespół będzie nadal ciężko pracował nad udoskonalaniem i rozwijaniem tych doświadczeń w oparciu o to, co od Was usłyszymy”.

Podaruj Xbox Game Passa znajomym

Microsoft postanowił także sprawić miły prezent graczom. Osoby, które opłacają subskrypcję, będą mogły od teraz zapewnić znajomym darmowy dostęp do Game Passa na dwa tygodnie. Należy jednak podkreślić, że zaprosić można tylko osoby, które wcześniej nie opłacały Game Passa.

Każdy subskrybent może podzielić się Game Passem z maksymalnie pięcioma osobami. Jeżeli chcesz to zrobić, to: