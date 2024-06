Tak Samsung spróbuje zawładnąć rynkiem mobile w 2024 roku

Artykuł sponsorowany

Wielkimi krokami zbliża się letnie wydarzenie Galaxy Unpacked 2024. To impreza, podczas której Samsung pochwali się najnowszymi pomysłami na to, jak zawładnąć rynkiem mobile w 2024 roku. Zobaczymy między innymi dwa nowe smartfony ze składanymi ekranami oraz dwa smartwatche, w tym jeden, mówiąc najogólniej, o nietypowym wyglądzie.

Tym, na co czeka najwięcej osób, bez wątpienia jest premiera smartfonów Samsung Galaxy Z Flip6 5G oraz Galaxy Z Fold6 5G. Choć oficjalnie niczego jeszcze o nich nie powiedziano, w sieci można znaleźć już praktycznie kompletne specyfikacje. Istnieje, rzecz jasna, ryzyko, że nie pokryją się one z rzeczywistością, ale ich wiarygodność można ocenić jako wysoką. Dlatego pozwólcie, że przyjrzymy im się dziś z bliska.

źródło: Samsung via Reddit

Co zaoferuje Samsung Galaxy Z Flip6 5G?

Zacznijmy od składaka z klapką. Jedną z największych zmian względem poprzedniej generacji będzie tu jeszcze większy ekran zewnętrzny – panel o przekątnej 3,9 cala wypełni niemal całą powierzchnię pokrywy, zostawiając tylko trochę miejsca na dwa aparaty.

Spośród tych aparatów główny doczeka się poważnej aktualizacji: zamiast 12 Mpix zaoferuje aż 50 Mpix. To oczywiście pozwala liczyć na większe możliwości fotograficzne. Samsung Galaxy Z Flip6 5G dostanie także nowe serce. I to nie byle jakie, bo producent sięgnąć ma po topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

źródło: Smartprix

Równocześnie są powody, by liczyć na dłuższy czas działania, ponieważ akumulator będzie pojemniejszy o 300 mAh względem Piątki. Nie zmieni się za to rozmiar wyświetlacza po rozłożeniu – nadal będzie miał 6,7 cala, zachowując także rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Przypuszczalna specyfikacja smartfona Samsung Galaxy Z Flip6 5G:

ekran zewnętrzny: Super AMOLED o przekątnej 3,9 cala i rozdzielczości HD+,

ekran wewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (do 3,39 GHz),

pamięć RAM: 8 GB,

pamięć masowa: 256 lub 512 GB,

aparaty: 50 Mpix (f/1,8) + 12 Mpix (f/2,2, ultraszeroki), z przodu 10 Mpix (f/2,2),

łączność: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3,

akumulator: 4000 mAh (ładowanie 25 W),

wymiary: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (rozłożony) i 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (złożony).

A jaki będzie nowy Samsung Galaxy Z Fold6 5G?

Samsung Galaxy Z Fold6 5G to świeżutki reprezentant gatunku smartfonów z linią składania wzdłuż dłuższej krawędzi. Lista ulepszeń względem poprzedniej generacji jest tu bardzo podobna do tej, z jaką mamy do czynienia w przypadku Flipa. A zatem przede wszystkim zewnętrzny ekran ulegnie zwiększeniu (z 6,2 do 6,3 cala), a we wnętrzu czekać będzie procesor Snapdragon 8 Gen 3. Towarzystwa dotrzymać ma mu 12 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5X. Mówiąc krótko: płynność działania, niezależnie od obciążenia, będzie najpewniej mocną stroną tego składaka.

źródło: Smartprix

Przypuszczalna specyfikacja smartfona Samsung Galaxy Z Fold6 5G:

ekran zewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości ~Full HD+,

ekran wewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości Full HD+,

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (do 3,39 GHz),

pamięć RAM: 12 GB,

pamięć masowa: 256 GB, 512 GB lub 1 TB,

aparaty: 50 Mpix (f/1,8 z OIS) + 12 Mpix (f/2,2, ultraszeroki) + 10 Mpix (f/2,4, teleobiektyw), z przodu 10 Mpix (f/2,2),

łączność: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3,

akumulator: 4400 mAh (ładowanie 25 W),

wymiary: 153,5 x 132,6 x 5,6 mm (rozłożony) i 153,5 x 68,1 x 12,1 mm (złożony).

Nadciągają też nowe smartwatche

Wszystko wskazuje na to, że równocześnie ze „składakami” odbędzie się premiera smartwatchy Samsung Galaxy Watch 7 oraz Galaxy Watch Ultra. Szczególnie ten drugi budzi duże emocje, ponieważ ma przynieść niemałą rewolucję projektową.

Wygląda bowiem na to, że Samsung Galaxy Watch Ultra będzie miał prostokątną konstrukcję. Tylko ważna uwaga – „konstrukcję” właśnie, a nie wyświetlacz, bo ten pozostanie okrągły. Na renderach, które pojawiły się w sieci, wygląda to dość… osobliwie. Niemniej nie można Samsungowi odmówić, że przynosi odrobinę świeżości. Do tego taka konstrukcja daje więcej miejsca w środku, które można wykorzystać na przykład na pojemniejszy akumulator.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra (źródło: Smartprix)

Jeśli zaś chodzi o Siódemkę, to – według nieoficjalnych informacji – będzie wyposażona w wyświetlacz AMOLED przykryty szafirowym szkiełkiem oraz wydajny i energooszczędny procesor. Pozwala to liczyć na dłuższy czas działania.

Całość zostanie zamknięta w solidnej konstrukcji, spełniającej wymogi norm MIL-STD810H i 5 ATM. Krótko mówiąc: mało co zrobi na nim wrażenie, choć model Ultra będzie jeszcze bardziej wytrzymały.

Kiedy, panie, kiedy?

A zatem kiedy zobaczymy te wszystkie nowinki i będziemy mogli wreszcie zweryfikować pojawiające się co rusz pogłoski? Na 99% już w przyszłym miesiącu. Choć oficjalnych zapowiedzi brak, w sieci najczęściej można spotkać się z terminem 10 lipca 2024 roku.

Niezależnie jednak od tego, ile przyjdzie nam czekać, praktycznie pewne wydaje się to, że czekać warto. Zarówno nowe smartfony, jak i smartwatche mogą pomóc Samsungowi w realizacji celu, jakim bez wątpienia jest zawładnięcie rynkiem mobile w 2024 roku.

