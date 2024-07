Aplikacja Nest Bank pokazała mi, że mam 0 złotych na koncie. Trwa awaria

Próbując zalogować się do aplikacji Nest Banku, zauważyłem, że niemiłosiernie „muli”. Okazuje się, że nie tylko apka ma problemy. Użytkownicy zgłaszają większą awarię.

Awaria w Nest Banku

Na facebookowym profilu Nest Banku, a także w serwisie downdetector.pl widać małe poruszenie. Zawiedzeni użytkownicy nie mogą zalogować się do aplikacji, ani nie są w stanie zlecić przelewu przez internet.

Podczas prób zalogowania się do aplikacji, użytkownik zwykle przechodzi przez próg weryfikacji tożsamości, ale gdy przychodzi czas na wyświetlenie stanu konta i historii operacji, program pokazuje pustą planszę, by niedługo później poczęstować nas komunikatem o błędzie. Niekiedy pojawia się monit o odblokowanie konta.

W moim wypadku wyglądało to jeszcze inaczej. Apka wyświetliła mi okrągłe zero na koncie. A jeszcze dwie godziny wcześniej miałem na nim parę złotych. W połączeniu ze strasznym „zamulaniem” aplikacji, od razu zorientowałem się, że coś jest nie tak.

W samej aplikacji nie ma żadnej informacji o awarii. Klienci banku żalą się, że na infolinię nie da się dodzwonić. Dopiero po przejściu do ekranu logowania przez stronę internetową pojawia się komunikat:

Obserwujemy spowolnienie działania aplikacji mobilnej i bankowości internetowej: – możesz mieć problem z zalogowaniem się oraz z płatnościami BLIKIEM, – płatności kartą działają bez zakłóceń.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Nie wiadomo, kiedy problem zostanie rozwiązany

Choć zgłoszenia o awarii w Nest Banku zaczęły spływać około godziny 15:30, problem wciąż występuje. Bank prosi o cierpliwość, ale jest to cnota, o którą dziś trudno. Zwłaszcza, gdy mamy do wykonania jakąś ważną operację, a narzędzia instytucji finansowej, które miały nam to ułatwiać, są niedostępne.