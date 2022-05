Nareszcie wiemy, kiedy Asystent Google trafi do zegarków Samsung Galaxy Watch 4

Ostatni smartwatch Samsunga był swego rodzaju przełomem – producent z Koeri Południowej zrezygnował ze swojego systemu operacyjnego na rzecz Wear OS 3. I choć jest to oprogramowanie Google, to brakowało z nim głosowego asystenta.

Asystent Google wreszcie trafi na zegarki Samsunga

Samsung Galaxy Watch 4 ma wszystkie wady systemu Wear OS oraz większość jego zalet. To bardzo elastyczne oprogramowanie, umożliwiające instalowanie mnóstwa aplikacji i wspierające płacenie zegarkiem zbliżeniowo za pomocą Google Pay. Wady dotyczą głównie tego, że „Android dla smartwatchy” pożera sporo energii, przez co zegarek Samsunga musi być często doładowywany. Możemy praktycznie zapomnieć o rekordowych przebiegach na baterii, na co swobodnie można liczyć w przypadku innych inteligentnych zegarków.

Choć z pewnością kompatybilność z Asystentem Google wcale nie musiała być czynnikiem decydującym o zakupie Galaxy Watch 4 ani nie jest jakąś przeogromną niedoróbką, można powiedzieć, że w dobrym guście byłoby, gdyby smartfon działający na systemie Google (oczywiście z odpowiednią nakładką Samsunga), był w stanie obsłużyć asystenta głosowego. Ten moment wkrótce nadejdzie.

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm (fot. Tabletowo)

Patrick Chomet, Head of Customer Experience Office w jednym z mobilnych działów Samsunga, przekazał, że Asystent Google trafi na zegarki Galaxy Watch 4 jeszcze tego lata. Ponadto stwierdził, że komunikacja głosowa z asystentem będzie mogła przebiegać sprawniej i bardziej naturalnie, między innymi dzięki funkcji szybkich odpowiedzi.

Przedstawiciel Samsunga wspomniał także, że firma stara się zapewniać zewnętrznym partnerom „rozszerzone funkcje” – na przykład będzie możliwe zmienianie utworów na Spotify tylko za pomocą głosu.

Dodatkowo, dowiedzieliśmy się, że Koreańczycy pracują nad optymalizacją aplikacji i usług Google dla zegarków z linii Galaxy, co powinno zakończyć się przed rokiem 2023 i sprawić, że smartwatche te staną się „najbardziej wszechstronnymi i bezproblemowymi urządzeniami noszonymi dla smartfonów z Androidem”.

Ciekawe, jak powyższa zapowiedź będzie wyglądać w zderzeniu z nowym zegarkiem Google – Pixel Watch, którego spodziewamy się jesienią. To będzie ciekawy czas dla miłośników ubieralnej technologii!