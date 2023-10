Od dziś możecie kupić dwa nowe tablety i słuchawki Samsunga. Jest kusząca promocja

Samsung oficjalnie zaprezentował nowe tablety i słuchawki z dopiskiem „FE” w nazwie 4 października 2023 roku i wówczas zapowiedział, że będą one dostępne w Polsce od 11 października br. I dotrzymał słowa – wszystkie ww. urządzenia można już kupić w kraju nad Wisłą. Koreańczycy zachęcają do tego kuszącą promocją.

Tablety z serii Samsung Galaxy Tab S9 FE dostępne w Polsce. Ile kosztują?

Jak można się spodziewać, nowe tablety są tańsze niż high-endy z serii Galaxy Tab S9. Klienci w Polsce mogą od dziś kupić następujące modele:

Galaxy Tab S9 FE 6/128 GB WiFi za 2399 złotych,

Galaxy Tab S9 FE 8/256 GB WiFi za 2699 złotych,

Galaxy Tab S9 FE 5G 6/128 GB za 2799 złotych,

Galaxy Tab S9 FE 5G 8/256 GB za 3099 złotych,

Galaxy Tab S9 FE+ 8/128 GB WiFi za 3199 złotych,

Galaxy Tab S9 FE+ 12/256 GB WiFi za 3599 złotych,

Galaxy Tab S9 FE 5G 8/128 GB za 3599 złotych,

Galaxy Tab S9 FE+ 5G 12/256 GB za 3999 złotych.

Galaxy Tab S9 FE 6/128 GB jest dostępny w trzech kolorach (szarym, miętowym i lawendowym), Galaxy Tab S9 FE 8/256 GB w jednym – szarym, podobnie jak Galaxy Tab S9 FE+ 12/256 GB. Galaxy Tab S9 FE+ 8/128 GB występuje natomiast w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i miętowej.

Osoby, które kupią tablet z serii Galaxy Tab S9 FE, otrzymają etui Book Cover w kolorze czarnym oraz grafitowe słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2. Procedura przyznania gratisów zależy jednak od miejsca, w którym nabędziecie urządzenie. Jeśli zrobicie to na stronie Samsung.pl lub u operatora, oba gratisy dostaniecie dopiero po zarejestrowaniu zakupu w aplikacji Samsung Members. Jeżeli natomiast kupicie tablet u pozostałych partnerów (na przykład w sklepie RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik czy x-kom), od razu otrzymacie etui, a słuchawki po zarejestrowaniu zakupu w Samsung Members.

Regulamin Promocji „Premiera Październik: Rodzina Galaxy Tab S9FE ze słuchawkami Samsung Galaxy Buds 2 w kolorze grafitowym” (PDF)

Polska cena słuchawek Samsung Galaxy Buds FE

Wraz z tabletami z serii Galaxy Tab S9 FE do sprzedaży w Polsce trafiły też słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds FE. One kosztują 479 złotych i są dostępne w dwóch kolorach: grafitowym i białym. W ich przypadku również przygotowano promocję, aczkolwiek już nieco bardziej złożoną.

Galaxy Buds FE (źródło: Samsung)

Jeśli kupicie słuchawki Galaxy Buds FE i smartfon Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14 5G lub Galaxy A14 (4G) do 29 października 2023 roku, będziecie mogli otrzymać zwrot w wysokości 200 złotych na konto bankowe. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na tej stronie internetowej. Co ważne: zakup słuchawek i smartfona nie musi być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu, ale oba urządzenia muszą być zakupione w okresie obowiązywania promocji, tj. od 11 do 29 października br.

Regulamin Promocji „Premiera Galaxy Buds FE – kup słuchawki Buds FE oraz smartfon Galaxy z serii A (A54 ,A34 , A14) i otrzymaj 200zł zwrotu na konto” (PDF)

Bonus – Galaxy Smart Tag 2

Samsung wprowadził dziś do Polski nie tylko tablety Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+ oraz słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds FE, ale też lokalizator Galaxy Smart Tag 2. Cenę pojedynczej sztuki ustalono na 169 złotych, ale dostępny jest także zestaw czterech za 599 złotych (w jego skład wchodzą dwa białe i dwa czarne).