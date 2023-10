Intel Arc A580 – nowa karta graficzna zaprezentowana

Odkąd Intel pokazał swoje pierwsze karty graficzne w 2022 roku, brakowało modelu, który wpasowywałby się pomiędzy budżetową serię A3 a skierowaną do bardziej wymagającego użytkownika linię A7. Wkrótce jednak otrzymamy GPU Intel Arc, które załata tę dziurę.

Rodzina w komplecie

Dotychczas dla ludzi z niewyśrubowanym budżetem firma oferowała model Arc A380 oraz karty Arc A750 i A770, które miały powalczyć m.in. z NVIDIĄ i jej GPU z serii 30xx. Tymczasem Arc A580 stara się celować w osoby preferujące „opcje środkowe” – nie za drogie i przy okazji nie za słabe.

Źródło: Intel

Warto jednak zauważyć, że Intel Arc A580 niekoniecznie oferuje parametry idealnie pomiędzy serią A3 i A7 – bliżej mu mimo wszystko do GPU Arc A750. Oba modele wyposażono w 8 GB pamięci GDDR6 i oferują maksymalną prędkości transferu 512 GB/s. Arc A580 charakteryzuje 24-rdzeni Xe i RTU (Ray Tracing Units), czyli trzy razy więcej niż w Arc A380. Tymczasem A750 ma pod ręką 28-rdzeni Xe i RTU. Domyślnie nowa karta oferuje taktowanie o wartości 1700 MHz, a TBP sięga 185 W.

Sztuczna inteligencja i szybki eksport treści wideo

Wiedząc, że same kwestie związane z RTU i pamięcią GDDR to za mało, Intel przy okazji przypomniał wszystkim, jak potężnym narzędziem jest technologia XeSS (Xe Super Sampling). W zależności od optymalizacji pod kątem rozwiązania, Arc A580 może wygenerować od 18% do niemal 100% więcej klatek na sekundę w grach. W przypadku Ratchet and Clank: Rift Apart możemy więc zyskać ~12 fps-ów, ale za to Ghostwire Tokyo przyspieszy z 54 do oszałamiającej liczby 108 klatek na sekundę.

Źródło: Intel

Oprócz tego w Arc A580 pojawi się możliwość szybszego eksportowania plików wideo. Wszystko dzięki podwójnemu kodowaniu, które korzysta z zalet dwóch MFX – Multi-Format Codec Engine, jakie znalazły się na wyposażeniu karty. GPU jest w stanie skrócić czas zapisywania nowego pliku wideo średnio o 35%.

Na początku do sprzedaży trafią trzy karty opracowane przez AsRock, Gunnira i Sparkle. Wszystkie charakteryzuje obecność dwóch wentylatorów chłodzących oraz wyższe taktowanie niż zakłada producent – 2000 MHz zamiast 1700 MHz. Szczególnie ciekawie prezentuje się model firmy Sparkle – zamiast czarnej obudowy i zwyczajnego śledzia producent postawił na kolor niebieski oraz wygrawerowany logotyp firmy, który będzie można zobaczyć z tyłu komputera.

Karty graficzne Arc A580 powinny już niedługo pojawić się na polskim rynku. Ich dystrybucją zajmie się m.in. x-kom oraz Sferis. Oficjalna cena w Polsce nie została jeszcze podana, choć za granicą model Arc 580 ORC OC firmy Sparkle kosztuje 179 dolarów (~770 złotych). Jest zatem spora szansa, że nowe GPU Intela nie przekroczy u nas trzycyfrowej bariery cenowej.