Nowy laptop polskiej firmy dostępny w Polsce w przystępnej cenie

Polska firma mPTech zapowiedziała wprowadzenie do Polski nowego laptopa marki techbite podczas targów IFA 2023 w Berlinie. Model techbite PIX 15.6 FHD 128 GB jest od dziś dostępny w Polsce w przystępnej cenie. Co oferuje?

Specyfikacja laptopa techbite PIX 15.6 FHD 128 GB

Zgodnie z nazwą model ten wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala. Jest to matryca IPS o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli (proporcje 16:9), która odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz. W laptopach wyższe odświeżanie wciąż nie jest standardem, a z uwagi na niską cenę trudno oczekiwać wyższego.

techbite PIX 15.6 FHD 128 GB (źródło: mPTech)

Sercem urządzenia jest procesor Intel Celeron N5105 (10 nm), który ma cztery rdzenie o bazowej częstotliwości taktowania 2,0 GHz (może ona jednak sięgnąć nawet 2,9 GHz) i obsługuje cztery wątki. W jego skład wchodzi też układ graficzny Intel UHD (450-800 MHz) z 24 jednostkami wykonawczymi. Do tego jest 8 GB RAM, ale w razie potrzeby posiadacz tego laptopa może wymienić fabrycznie zainstalowaną kość RAM na taką o większej pojemności.

Producent umożliwia również dołożenie we własnym zakresie dysku SSD – fabrycznie laptop oferuje 128 GB pamięci w standardzie eMMC. Ponadto nowy techbite PIX 15.6 FHD 128 GB ma jedno złącze USB 2.0 oraz po dwa porty USB 3.0 i USB-C, a także wyjście HDMI 1.4a i gniazdo audio 3,5 mm.

techbite PIX 15.6 FHD 128 GB (źródło: mPTech)

Co więcej, a co jest raczej rzadkością w laptopach, techbite PIX 15.6 FHD 128 GB ma też gniazdo Ethernet (RJ45), więc można podłączyć go do stałego łącza internetowego. Łączność z siecią umożliwia również WiFi (802.11 a/b/g/n/ac). Ponadto do dyspozycji użytkowników jest technologia Bluetooth 5.0.

Na pokładzie tego laptopa znajduje się także 2 Mpix kamera internetowa (z zaślepką) i głośniki stereo o mocy 1 W oraz klawiatura z blokiem numerycznym i podświetleniem. Zasilaniem urządzenia zajmie się akumulator o pojemności 6400 mAh, który można ładować przez złącze DC z mocą 24 W. techbite PIX 15.6 FHD 128 GB ma też fabrycznie wgrany system Windows 11 Home S.

Ile kosztuje laptop techbite PIX 15.6 FHD 128 GB? (cena)

Cena techbite PIX 15.6 FHD 128 GB została ustalona na 1599 złotych. Laptop jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym firmy mPTech oraz u operatora Orange (również w 20 ratach 0% po 79,95 złotych każda).