Samsung śmiał się z Apple, a teraz sam przypadkowo pokazał tablet z notchem

Z każdym kolejnym dniem jesteśmy coraz bliżej premiery nowych Samsung Galaxy Tab S8. To właśnie urządzenia z tej serii mają stać się najwyżej pozycjonowaną propozycją Koreańczyków w kategorii tabletów. Od miesięcy towarzyszyło nam wiele plotek i przecieków, które oprócz specyfikacji zapowiadały zmiany wizualne. Wiele wskazuje na to, że notch faktycznie może pojawić się w nowym tablecie Samsunga.

Samusng Galaxy Tab S8 Ultra ujawniony?

Jak zauważa serwis 91mobiles, na stronie wsparcia i pomocy Samsunga pojawiła się nietypowa grafika. Widać na niej znajomo wyglądający smartfon i wcześniej nieznany tablet. Co ciekawe, ów sprzęt ma wyraźnie zarysowane wcięcie w ekranie – wiele wskazuje na to, że nowy tablet faktycznie może być wyposażonym w notch. Najprawdopodobniej będzie to model Galaxy Tab S8 Ultra – tak przynajmniej sugerowały poprzednie przecieki.

Koniec z kpiącymi komentarzami i uwagami Samsunga skierowanymi w stronę Apple, które jako pierwsze zastosowało notcha w smartfonie iPhone X. Wygląda na to, że wycięcie w ekranie ma jednak swoje zalety, które przewyższają wady – trudno bowiem oczekiwać, że to rozwiązanie znajdzie się w Galaxy Tab S8 Ultra ze względów czysto estetycznych.

Przypomnijmy, że oprócz kontrowersyjnego notcha, tablet zapowiada się na naprawdę świetne i flagowe urządzenie. Wyświetlacz typu AMOLED powinien mieć przekątną 14,6 cala, wspierać 120-hercowe odświeżanie i zyskać rozdzielczość 2960 x 1848 pikseli. Sercem urządzenia zostanie Snapdragon 8 Gen 1, który będzie wspomagany do 16 GB pamięci RAM, a na dane użytkownicy otrzymają maksymalnie 512 GB. Za odpowiednio długi czas pracy będzie odpowiadało ogniwo o pojemności 11200 mAh.

Nie powinno również zabraknąć rysika S Pen, opcjonalnego modemu 5G i rozbudowanego systemu aparatów. Dwa z nich powinny znaleźć się na przodzie – w ekranowym wycięciu. Kolejne dwa znajdą się na tyle i powinny mieć rozdzielczość 13 Mpix i 6 Mpix.

Oprócz najwyżej pozycjonowanego modelu Ultra, powinniśmy zobaczyć jeszcze dwa warianty – podstawowy Galaxy Tab S8 i nieco większy Galaxy Tab S8 Plus. Oba będą wspierać rysik, zostaną wyposażone w takie same konfiguracje procesora i pamięci, a jedyne różnice wynikną z ekranu i baterii.

Samsung Galaxy Tab S8+ (źródło: WinFuture)

Oczekuje się, że Samsung Galaxy Tab S8 otrzyma ekran LCD o przekątnej 11 cali i baterię o pojemności 8000 mAh. Z kolei model Galaxy Tab S8 Plus dostanie wyświetlacz AMOLED wielkości 12,7 cala, a ogniwo urośnie do 10090 mAh.

Niestety, nie jest znana data premiery nowych tabletów Samsunga, ale niewykluczone, że zostaną one zaprezentowane razem z smartfonami serii Galaxy S22 – podobno ma to nastąpić już 8 lutego. Do tego czasu z pewnością pojawią się kolejne informacje.