Tablet Samsung Galaxy Tab S7 otrzymuje aktualizację do One UI 5.1.1

Tablety Samsunga, które trafiły do sprzedaży w 2020 roku otrzymują solidny pakiet funkcji i ulepszeń, przekładających się na jeszcze lepsze doświadczenia z użytkowania. Znakomicie!

Galaxy Tab S7 dostaje dużą aktualizację

Nadeszła ważna aktualizacja dla urządzeń Samsunga z nieco większym ekranem. Nie chodzi o nową wersję Androida, bo jak flagowy tablet Samsunga z 2020 roku działał na Androidzie 13, tak działa nadal. Rzecz dotyczy aktualnej wersji nakładki systemowej One UI w wersji 5.1.1.

W weekend mój prywatny Samsung Galaxy Tab S7 „wypluł” powiadomienie o możliwości zainstalowania najnowszej aktualizacji systemowej. Nie wahałem się ani chwili, by tapnąć na „Instaluj teraz” wiedząc, że pakiet nowości jest tłusty i z radością sprawdzę dodatkowe funkcje.

Rozmiar aktualizacji określono na 1690 MB, a oprócz garści ulepszeń aktualizacja zawierała w sobie poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lipca 2023 roku.

One UI 5.1.1 na tablecie – co nowego?

Lista nowych rzeczy, udostępniona przez Samsunga w opisie aktualizacji jest obszerna i podzielona na kilka głównych dziedzin:

Wielozadaniowość

– Lepszy podgląd aplikacji na ekranie Ostatnie; – Ekran Ostatnie wyświetla teraz aplikacje tak, jak będą wyglądały po otwarciu (Łatwo można sprawdzić, czy aplikacja jest otwarta w widoku podzielonego ekranu, pełnego ekranu czy jako wyskakujące okno; – Łatwe przełączanie się między widokiem wyskakującego okna a widokiem podzielonego ekranu (Należy nacisnąć i przytrzymać uchwyt u góry wyskakującego okna, a następnie przeciągnąć aplikację do tej krawędzi ekranu, przy której ma być widoczna); – Przywracanie wyskakujących okien przypiętych do krawędzi ekranu (Aplikację w widoku wyskakującego okna należy przeciągnąć do krawędzi ekranu. W ten sposób zostanie ona przypięta do tej krawędzi, aby nie przeszkadzała. Kiedy będzie znowu potrzebna, należy dotknąć dowolny punkt wyskakującego okna, aby przywrócić ją do poprzedniej lokalizacji); – Sprawdzanie zminimalizowanych aplikacji za pomocą rysika S Pen (Najechanie rysikiem S Pen na pływającą ikonę aplikacji umożliwi podgląd, jak aplikacja będzie wyglądała po otwarciu); Pasek zadań

– Więcej ostatnio używanych aplikacji (Można teraz zdecydować, ile ostatnio używanych aplikacji ma być pokazywanych na pasku zadań – maks. 4) Quick Share

– Udostępnij kontaktom (Teraz w dowolnej chwili można przesyłać pliki kontaktom, nawet jeśli kontakty te nie znajdują się w pobliżu); – Udostępnianie plików prywatnie (Można ustawić daty wygaśnięcia dla wysyłanych plików, w dowolnym momencie anulować udostępnianie i uniemożliwić odbiorcom zapisanie oraz dalsze udostępnianie plików) Aparat i Galeria

– Więcej stylów daty i godziny dla znaków wodnych (Datę i godzinę można dostosować do potrzeb osobno, korzystając z nowych stylów, dzięki czemu znak wodny zyska idealny wygląd); – Ulepszony podgląd przetwarzanych obrazów (Obrazy miniatur widać teraz pod obrazem, który jest przetwarzany. Dotknięcie miniatury umożliwi porównanie przerobionego obrazu z oryginałem w większym widoku); – Łatwiejsze stosowanie efektów (Efekty filtra i tonu w Galerii obsługiwane są teraz przez tarczę zamiast suwaka, dzięki czemu łatwiej jest je precyzyjnie dopasować jedną ręką); – Kopiowanie i wklejanie efektów (Filtry i tony można teraz kopiować z wyedytowanego obrazu i wklejać je do innego) Dodatkowe zmiany

– Oburęczne przeciąganie i upuszczanie (Można rozpocząć przeciąganie plików, ikon aplikacji lub innych elementów jedną ręką, a następnie drugą ręką przejść do katalogu albo lokalizacji, do których należy je upuścić. Funkcja ta działa w Moich plikach i na ekranie startowym);

– Utrzymanie dostępnego miejsca w pamięci (Kiedy kończy się miejsce w pamięci wewnętrznej, podczas analizowania przestrzeni w Moich plikach wyświetlone zostaną informacje o pamięci podręcznej aplikacji .Wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji pozwala zwolnić miejsce bez usuwania plików czy aplikacji);

– Udoskonalone zarzadzanie pamięcią w ramach Pielęgnacji urządzenia (Użytkownik zyskuje więcej informacji o aplikacjach korzystających z pamięci tabletu, dzięki czemu może uśpić wybrane aplikacje, jeśli te zużywają za dużo pamięci);

– Zmiana trybu z poziomu ekranu blokady (Można przełączać się między trybem snu, trybem Samochód i innymi trybami bezpośrednio z poziomu ekranu blokady);

– Dostosowywanie układu w przeglądarce Samsung Internet (Można teraz sprawić, że pasek zadań będzie pojawiać się u dołu ekranu. W takim przypadku paski kart i zakładek również będą widoczne u dołu).

Jak widać, to właściwie tona zmian, które mogą przełożyć się na sposób, w jaki korzystamy z tabletu. Warto tylko wspomnieć, że po aktualizacji nie będzie można wybrać starszej wersji oprogramowania z powodu nowych zasad zabezpieczeń.

Na moim tablecie wszystko po aktualizacji działa, jak należy i jestem w trakcie testowania nowych możliwości.

To cieszy, że Samsung po ponad trzech latach od premiery wciąż dba o wdrażanie dodatkowych funkcji – to coś, co w świecie tabletów z Androidem jest raczej rzadkością.