Samsung Galaxy Tab S7 otrzymał świetną funkcję, która dostępna jest w Galaxy Z Fold 3

Południowokoreański producent rozpoczął wdrażanie aktualizacji dla tabletów Samsung Galaxy Tab S7. Nowa wersja skupiona jest na funkcjach, które powinny ułatwić pracę z kilkoma aplikacjami jednocześnie.

Wygodniejsze przełączanie się pomiędzy aplikacjami

Tablety Samsung Galaxy Tab S7 to z pewnością jedne z najlepszych urządzeń w swojej kategorii, które doceniane są za oferowane możliwości, jak i również dobrą specyfikację. Nie oznacza to jednak, że nie można ich jeszcze bardziej ulepszyć, wprowadzając chociażby nowe funkcje w systemie operacyjnym.

Jak wynika z najnowszych informacji, Koreańczycy rozpoczęli udostępnienie nowej aktualizacji do swoich tabletów. Bazuje ona One UI 3.1.1 i zawiera funkcje, które wcześniej zadebiutował w składanych smartfonach Samsunga – Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3.

Pierwszą zmianą, która jak najbardziej może wpłynąć na sposób korzystania z jednego z modeli Samsung Galaxy Tab S7, jest dodanie „trwałego” paska zadań. Rozwiązanie umożliwia aktywowanie paska, który będzie cały czas widoczny, także podczas korzystania z aplikacji. Wspomniany pasek zadań pozwala na m.in. przypięcie ulubionych aplikacji, pomiędzy którymi możemy się szybko przełączać, bez konieczności przechodzenia do ekranu głównego lub otwierania szuflady aplikacji.

Kilka aplikacjami na jednym ekranie

Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji, użytkownicy tabletów Samsung Galaxy Tab S7 mogą otwierać wszystkie aplikacje w trybie okienka lub na podzielonym ekranie. Warto zaznaczyć, że ten tryb dostępny jest również w przypadku aplikacji, które natywnie go nie obsługują.

Jeśli nie widzicie przedstawionych nowości, to niewykluczone, że trzeba będzie je włączyć ręcznie. W tym celu należy przejść do ustawień, następnie musimy wybrać sekcję Funkcje zaawansowane i w kolejnych kroku przejść do menu Labs.

Jak wskazuje serwis SamMobile, właściciele tabletów Samsung Galaxy Tab S7 i Tab S7+ mogą rozpoznać nową aktualizację po wersji oprogramowania T87xXXU2BUC6. Z kolei na modelu Galaxy Tab S7 FE odpowiednia wersja oprogramowania oznaczona jest następującym ciągiem znaków T73xXXU1AUH6.

Warto jeszcze dodać, że opisane funkcje mają pojawić się także na starszych składanych smartfonach Samsunga – Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Flip 5G i Galaxy Z Flip.