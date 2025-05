Pierwszy taki tablet. Samsung gotowy na wojnę

Nazywa się Samsung Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition i jest pierwszym tego typu tabletem w ofercie koreańskiej marki. To sprzęt przeznaczony do zadań specjalnych, oferujący bezpieczeństwo klasy wojskowej, nieprzeciętną trwałość i kompatybilność z oprogramowaniem taktycznym.

Samsung Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition to tablet do zadań specjalnych

Tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition jest owocem współpracy producenta z amerykańskim Departamentem Obrony i to właśnie w armii Stanów Zjednoczonych ma znaleźć dla siebie dom. Niemniej – według zapowiedzi – sprawdzi się również u osób pracujących w służbach ratunkowych.

Jest kilka elementów wyróżniających to urządzenie. Wśród nich znajduje się możliwość uzyskiwania połączenia z taktycznymi radiotelefonami, systemami dronowymi, laserowymi dalmierzami czy też mobilnymi zestawami GPS. Oczywiście, przy tym wszystkim oferuje też komunikację 5G (z trybem blokowania pasma) czy Wi-Fi (w standardzie 6E).

Jeśli trzeba, tablet może wyciszyć wszystkie transmisje radiowe, odłączając zasilanie modemów komunikacyjnych. Podczas realizacji rozmaitych zadań przydać może się także tryb Night Vision (pozwalający na korzystanie z ekranu podczas noszenia gogli noktowizyjnych) oraz wyświetlacz dotykowy, umożliwiający użytkowanie w rękawicach.

Dopełnieniem całości jest pełna kompatybilność z oprogramowaniem BATDOK (Battlefield Assisted Traima Distributed Observation Kit) oraz ATAK (Android Team Awareness Kit).

W tego typu tablecie nie mogło również zabraknąć odpowiednich zabezpieczeń. Główną rolę odgrywa tu platforma Knox, sięgająca aż do chipsetu. Urządzenie spełnia także wymogi bezpiecznego dostępu do informacji tajnych.

Niezłe podzespoły zamknięte w wytrzymałej obudowie

Jeżeli zaś chodzi o odporność, to tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition wytrzymuje upadki z wysokości 1,5 metra, jest pyło- i wodoszczelny w klasie IP68, a do tego wytrzymuje ekstremalne temperatury, wibracje i poziomy wilgotności – o tym świadczy pomyślne przejście testów MIL-STD-810H.

Samsung Galaxy Tab Active 5 Tactical Edition (fot. Samsung)

Na koniec kilka słów o podstawowych parametrach. Sercem urządzenia jest procesor Exynos 1380, obraz wyświetlany jest na 8-calowym wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości, a dopełnieniem całości są dwie kamery: 5 Mpix z przodu i 13 Mpix z tyłu. Pojemności akumulatora nie znamy, ale wiemy, że jest on wymienialny. Choć nie pada to wprost, prawdopodobnie będzie to jednak ta sama jednostka, co w podstawowym modelu Galaxy Tab Active 5 – o pojemności 5050 mAh.