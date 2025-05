Oto HiOS 15 – Android 15 dla smartfonów Tecno z Ellą, inteligentną asystentką

Tecno, podobnie jak inni producenci, również zdecydowało się wdrożyć do swojej nakładki mnóstwo funkcji AI. W wykorzystaniu ich w HiOS 15 pomoże inteligentna asystentka – Ella.

Funkcje HiOS 15. Tak działa Android 15 na smartfonach Tecno

Aktualnie w każdym oprogramowaniu pierwsze skrzypce gra sztuczna inteligencja i nie inaczej jest w przypadku HiOS 15. Ujawnia się ona na smartfonach Tecno pod postacią inteligentnej asystentki o imieniu Ella. Zakres jej umiejętności jest całkiem szeroki. Jest ona w stanie zrozumieć zawartość ekranu (przykładowo wyświetlanego mejla) i zaproponować zapisanie wspomnianego wydarzenia w kalendarzu, wyznaczyć trasę do przywoływanej lokalizacji czy zainicjować połączenie z widniejącym na wyświetlaczu numerem telefonu.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji nie ogranicza się jednak tylko do tego. Jest ona w stanie również poprawić jakość połączeń głosowych, usuwając szum z otoczenia, a także automatycznie odpowiedzieć w „inteligentny sposób” na połączenie przychodzące, gdy użytkownik jest zajęty. Ponadto AI może podsumować w formie pisemnej połączenie głosowe oraz zaoferować tłumaczenie symultaniczne podczas rozmowy z rozmówcą, który posługuje się innym językiem.

Ponadto dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji właściciel smartfona z HiOS 15 może w prosty sposób przeredagować swój tekst i nadać mu inny styl oraz zlecić podsumowanie nagrania głosowego, a także skorzystać z funkcji Hi Translate, która transkrybuje i tłumaczy w czasie rzeczywistym wypowiadany tekst i następnie wyświetla tłumaczenie na połowie ekranu.

Odpowiedź AI na połączenie przychodzące i funkcja tłumaczenia na żywo w HiOS 15 (źródło: Tecno)

Sztuczna inteligencja w HiOS 15 zapewnia również funkcję generowania tapety nawet w 13 stylach oraz Circle to Buy, Circle to Go i Circle to Know. Pierwsza pozwala szybko znaleźć w sieci zakreślony przedmiot, druga – konkretne miejsce, a ostatnia informacje na temat zwierzęcia, przedmiotu czy innej rzeczy.

Circle to Buy, Circle to Go i Circle to Know w HiOS 15 (źródło: Tecno)

Co jeszcze nowego w HiOS 15 na smartfonach Tecno?

Producent przeprojektował też ikony systemowe i animacje (mają być one teraz płynniejsze i bardziej naturalne) oraz przyspieszył uruchamianie aplikacji. Wdrożył również funkcję, którą nazwał „Dual System”. W praktyce ma ona pozwolić stworzyć „dwa odrębne systemy” – jeden do pracy i drugi do prywatnego użytku.

Dzięki temu użytkownik będzie mógł zachować „work-life balance” i zabezpieczy się przed wyciekiem informacji – zarówno prywatnych, jak i służbowych, ponieważ nie będzie mógł udostępnić firmowych danych w „prywatnym systemie” i prywatnych w „służbowym”. To tak, jakby korzystał z dwóch urządzeń na jednym.

Funkcja Dual System w HiOS 15 (źródło: Tecno)

Producent nie podaje na stronie HiOS 15, które smartfony otrzymają aktualizację do nowej wersji nakładki i systemu Android 15, ale ma przekazać taką informację „w najbliższych dniach”. Nowe oprogramowanie dostały jednak już modele z serii Tecno Camon 30.