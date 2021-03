Tak prezentuje się Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Co zaoferuje?

Do sieci wyciekł render przedstawiający nadchodzącą, budżetową propozycję Samsunga z segmentu tabletów. Niemal wszystkie wcześniejsze informacje na temat Galaxy Tab A7 Lite się potwierdzają.

Specyfikacja Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Na początku marca informowaliśmy o nadchodzącym tablecie autorstwa południowokoreańskiego producenta. Dowiedzieliśmy się o nim za sprawą wpisu w bazie Federalnej Komisji Łączności (FCC), który ujawnił także częściową specyfikację przygotowywanego urządzenia.

Dobrze znany w świecie mobilnej elektroniki leakster Evan Blass opublikował na portalu Voice render, przedstawiający tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite. W przekazanej informacji znajdziemy też kilka szczegółów dotyczących specyfikacji samego urządzenia. Ta w dużej mierze pokrywa się z tym, co wcześniej znalazło się w bazie FCC.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (fot. @evleaks)

W zasadzie jedyną różnicą w stosunku do wcześniejszych informacji, jakie można było znaleźć w sieci, to rozmiar ekranu. Według najnowszych wieści, przekątna ekranu ma ostatecznie wynosić 8,4 cali, a nie 7 czy 8,7 cali, jak to było podawane wcześniej.

Sercem Galaxy Tab A7 Lite będzie procesor autorstwa MediaTeka – Helio P22T. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla 3 GB RAM. Ponadto zarówno na przodzie, jak i z tyłu urządzenia przewidziano tylko jeden aparat. Niestety, ten ostatni nie otrzyma wsparcia ze strony diody doświetlającej. Tablet zasili akumulator o pojemności 5100 mAh, który (według notki TÜV Rheinland) ma obsłużyć 15 W ładowanie przewodowe.

Wcześniejsze informacje podawały również, że Samsung Galaxy Tab A7 Lite od momentu wyjęcia z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką One UI 3.1. Potencjalni użytkownicy mogą także liczyć na obecność 3,5 mm złącza słuchawkowego. Do sprzedaży ma też trafić wersja obsługująca sieć LTE.

Bardzo intrygujący jest jednak fakt, że na jednej z grafik, która wyciekła do sieci wcześniej, wspomniana była możliwość obsługi urządzenia jedną ręką. Ciekawe, jak Samsung spróbuje wdrożyć tego typu rozwiązanie przy przekątnej ekranu przekraczającej 8 cali.

Premiera tabletu Samsung Galaxy Tab A7 Lite planowana jest na czerwiec 2021 roku. Wciąż jednak czekamy na oficjalną zapowiedź tego urządzenia przez producenta.