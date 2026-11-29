Jeśli seria Galaxy S27 nie przekona Cię samą specyfikacją, to Samsung zamierza spróbować na innym froncie. Pomóc ma oprogramowanie.

Te funkcje AI mają być zarezerwowane dla serii Samsung Galaxy S27

Smartfony z linii Galaxy S26 – Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ oraz Samsung Galaxy S26 Ultra – zadebiutowały w tym roku. Natomiast w 2027 roku producent wprowadzi kolejną generację, czyli serię Galaxy S27. Dowiedzieliśmy się, że wśród ich cech znajdzie się zestaw funkcji AI, które prawdopodobnie nie pojawią się na starszych urządzeniach, przynajmniej nie od razu.

Na taką politykę Koreańczyków wskazują ślady odkryte w beta wersji One UI 9.5, które zapowiadają wprowadzenie zestawu nowych funkcji Galaxy AI. Na ten moment nie chcą one uruchomić się na serii Galaxy S26, ale nie wynika to wyłącznie z faktu, że mogą być jeszcze nieukończone.

W kodzie znaleziono bowiem frazę „Galaxy AI version 20271”, która – jak udało się ustalić – informuje, że wybrane funkcje są przeznaczone dla smartfonów z serii Galaxy S27. Otóż aplikacje Samsunga sprawdzają odpowiedni numer, który zapisany jest w oprogramowaniu układowym smartfona, aby na jego podstawie zdecydować, które funkcje mogą być włączone.

Samsung Galaxy S26 – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Wśród funkcji Galaxy AI szykowanych dla Galaxy S27 znajdują się:

Galeria i Edytor zdjęć – zmiana kąta ujęcia zdjęcia (Recompose), zamiana zdjeć w krótkie wideo (Shorts), sugestie dotyczące edycji zdjęcia (Photo Assist), nowy pakiet stylów do pobrania oraz inny model generowania obrazu dla funkcji Restyle, specjalny przycisk generowania naklejek z wyciętych ze zdjęć obiektów oraz zakładka Creative studio dla naklejek AI w edytorze wideo.

Aparat – tryb Vision (rozpoznawanie scenerii na żywo z podsumowaniem AI), automatyczny portret (rozmywanie tła bez przełączania się na tryb portretowy), ProScan (zaawansowane skanowanie z prostowaniem wygiętych stron, skanowaniem dwóch stron książki naraz i nowymi opcjami PDF), Monitor view w trybie Pro oraz funkcja Dynamic frame w sugestiach ujęć, która podpowiada lepszy kadr.

AI select i wyodrębnianie tekstu – wykrywanie całych tabel (z opcją skopiowania całej tabeli jednym kliknięciem), przewijanie ekranu dwoma palcami przy otwartym narzędziu AI select, przycisk „Dodaj do Pamięci” (zapisujący zaznaczenie w nadchodzącej aplikacji Memory), wyodrębnianie wydarzeń za pośrednictwem prywatnej chmury Samsunga oraz wielokrotny wybór bloków tekstu i widok tabeli w narzędziu wyodrębniania tekstu.

Now brief – nowe karty w inteligentnych podsumowaniach, takie jak najważniejsze wiadomości, rekomendacje playlist ze Spotify, przypomnienia o urodzinach oraz karta Galaxy Premium (powiązana z automatyzacją zadań i agentami AI).

Połączenia – nowe opcje związane z wykrywaniem fałszywych połączeń, nagrywaniem rozmów i wykrywanie oszustw (także w zewnętrznych komunikatorach), obsługa nowych języków w Google Scam Detection, ulepszona funkcja Audio Eraser wyciszająca hałas z mikrofonu podczas rozmowy oraz domyślnie włączony Asystent połączeń (Call Assist) dla aplikacji VoIP.

Klawiatura, dyktafon i tłumaczenia – oczyszczanie dyktowanego tekstu ze słów-wypełniaczy oraz rozdzielanie nakładających się głosów rozmówców w aplikacji dyktafonu.

Ekran domowy i inne – spersonalizowany widżet kontaktów (generatywny widżet na ekranie głównym), „pigułki” z nagłówkami na pasku stanu z możliwością przełączania między nimi, kontekstowe podpowiedzi włączenia funkcji Audio Eraser, nowe efekty animacji dla Now Bar, nowa karta pogody oraz model intencji użytkownika.

Niektóre funkcje Galaxy AI mogą być płatne

Co więcej, szykowane są jeszcze narzędzia AI, które mogą być dostępne w specjalnej subskrypcji. Prawdopodobnie właściciele smartfonów z serii Galaxy S27 początkowo będą mogli z nich korzystać bezpłatnie, ale po okresie próbnym trzeba będzie zapłacić.

Serwis Android Authority wśród tego typu funkcji wymienia m.in. niektóre rozwiązania w galerii i edytorze zdjęć, funkcję Ask AI w przeglądarce Samsunga czy karty premium w Now Brief.

Oczywiście obecnie opieramy się głównie na informacjach znalezionych w kodzie. Wiele szczegółów nie zostało potwierdzonych przez Samsunga, a oficjalne stanowisko najpewniej poznamy w dniu debiutu nowych smartfonów.