Kiedy pojawił się pomysł, by przetestować Scrolly, jeden z redakcyjnych kolegów stwierdził, że to najbardziej zbędny kawałek plastiku, jaki widział w życiu. Sam może nie miałem aż tak kategorycznej opinii, ale też podchodziłem do niego nieco sceptycznie. Zdecydowałem się jednak na podjęcie wyzwania i sprawdzenie, czy ten niebieski ludzik faktycznie może jakoś pomóc. Szczególnie że taka pomoc by mi się przydała, bo chociażby na oglądaniu YouTube’a spędzam więcej czasu, niż bym chciał. A może nie spędzam, a spędzałem? No właśnie…

Całkiem ładny ten Scrolly

(Stworzony przez polski startup) Scrolly wygląda jak hybryda ludzika i robocika z sympatyczną buźką. Ma jakieś 5 centymetrów wysokości, więc nie jest za duży, by korzystanie z niego miało być niewygodne, ale i nie jest na tyle mały, by noszenie go ze sobą nie stanowiło żadnego wyzwania. Ułatwia to łańcuszek i oczko, pozwalające zrobić z tego gadżetu na przykład brelok do kluczy. Dodam, że waży 50 gramów, więc nie jest przesadnie ciężki.

Jakość wykonania – przynajmniej w moim egzemplarzu – pozostawia co nieco do życzenia. Plastik nie wydaje się najlepszy, a łączenie elementów nie jest zbyt staranne (widoczne są chociażby wycieki kleju). Patrząc z pewnej odległości całość wygląda jednak dobrze, a ostatecznie chodzi tak naprawdę o to, by sięgać po Scrolly jak najrzadziej, więc może to i dobrze, że nie prezentuje się bez zarzutu.

Scrolly – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Skoro już o tym mowa, to na czym polega działanie tego gadżetu? Tak naprawdę jest to bardzo proste urządzonko – nie wymaga ładowania, a cała elektronika sprowadza się do wbudowanego modułu zbliżeniowego (NFC), który komunikuje się z czujnikiem w telefonie. Tylko po co?

Po co Ci ten cały Scrolly?

Scrolly powstał po to, by wspomóc użytkowników w walce z cyfrowym uzależnieniem od – no, tak! – scrollowania, a przede wszystkim z impulsywnym lub kompulsywnym sięganiem po smartfon i poszczególne aplikacje, w szczególności portale społecznościowe i platformy wideo. Pozwala ustalić, które aplikacje (i kiedy) mają nie być dostępne, a dla innych ustawić konkretne limity czasowe.

Zaraz, zaraz – ale czy tego wszystkiego nie da się osiągnąć, korzystając z narzędzi do kontroli rodzicielskiej czy cyfrowej równowagi i żaden kawałek plastiku nie jest do tego potrzebny? Zasadniczo odpowiedź jest twierdząca. Scrolly ma jednak kilka asów w rękawie, dzięki którym może okazać się zdecydowanie skuteczniejszy, szczególnie w przypadku osób, u których silna wola silna jest tylko z nazwy.

Scrolly – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Jak Scrolly może Ci pomóc?

Sekret jego skuteczności tkwi w kontakcie fizycznym. Jeśli przykładowo masz zablokowanego Facebooka, ale z jakiegoś powodu potrzebujesz dostępu do niego na – dajmy na to – pięć minut, to musisz otworzyć aplikację Scrolly, kliknąć odpowiednią ikonkę, a następnie jeszcze zbliżyć gadżet do plecków smartfona. Może i nadal nie jest to bariera doskonała, ale zawsze dodatkowy krok, a co więcej nierzadko wymagający ruszenia czterech liter.

Po drugie: przy każdej próbie uruchomienia zablokowanej (lub limitowanej) aplikacji na ekranie pojawia się komunikat, że to rozpraszacz – mała rzecz, ale przypomina, jak jest. Wreszcie, po trzecie: ustawione ograniczenia obowiązują bezwzględnie (no, prawie – ale o tym za moment). Jeśli na etapie konfiguracji dasz sobie 30 minut dziennie na oglądanie filmików, to po upływie tego czasu nie włączysz już YouTube’a. To może wystarczy zmienić konfigurację? Ano można tak zrobić, ale zmiany będą obowiązywać dopiero od jutra, a do jutra może Ci przejdzie.

Rozbudowane opcje konfiguracji to kolejna cecha, pomagająca zapanować nad uzależnieniem, a dodatkowo podgląd statystyk pozwala wytrzymać w mocnym postanowieniu poprawy (licznik minut skupienia działa motywująco – trochę jak licznik kroków w smartwatchu).

Do tego Scrolly oferuje jeszcze platformę, która z całej tej walki robi gierkę: w zamian za rezygnację ze scrollowania otrzymujemy punkty, za które można wirtualnemu ludzikowi kupować ubranka, kapelusze czy akcesoria – ten aspekt do mnie nie trafia, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że dla kogoś będzie najlepszą częścią doświadczenia.

Jeszcze jednym elementem grywalizacji jest ranking najbardziej skupionych użytkowników.

Scrolly – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Akcja: konfiguracja… Scrolly

Scrolly to nie tylko ta figurka z modułem NFC w środku – to przede wszystkim aplikacja, którą możesz zainstalować na smartfonie lub tablecie z Androidem albo iPhonie. Ma przejrzysty interfejs, dzięki czemu odnajdywanie poszczególnych opcji jest proste i wygodne. Podobnie jak konfiguracja, wymagająca przede wszystkim ustalenia priorytetów.

Na ekranie głównym widzimy nasz awatar i podstawowe statystyki (szczegółowe dostępne są w ostatniej sekcji – tam sprawdzisz na przykład, od ilu dni trwa Twoja dobra passa i jak wygląda u Ciebie wykorzystanie poszczególnych aplikacji). Nas w tej chwili najbardziej interesuje jednak druga karta, czyli Kalendarz.

W tym miejscu możesz ustalić harmonogramy skupienia. Wybierasz dni tygodnia i przedział godzinowy, a następnie przypisujesz do tego okresu aplikacje, które mają być traktowane jak rozpraszacze (czyli uruchomisz je dopiero po odblokowaniu przy użyciu figurki). Możesz też zablokować dostęp do konkretnych stron – zasada działania jest taka sama. Każdemu takiemu harmonogramowi możesz nadać nazwę, by mieć wszystko pod kontrolą.

Mnie jednak bardziej podobają się Tryby specjalne, do których dostaniesz się z poziomu tej samej sekcji (Kalendarz). Konkretnie mam na myśli Tryb Hardcore, w którym zobowiązujesz się, że będziesz daną aplikację otwierać nie więcej niż 1-10 razy na dobę, a każda sesja z nią będzie trwać nie więcej niż 5-30 minut. Chcesz kolejnego odblokowania? Albo płacisz dychę, albo robisz pompki (przy czym cenę ustalasz już na etapie konfiguracji i osobiście proponuję wybrać kasę, choć żałuję, że nie ma takiego absolutnego hardkoru bez wymówek). Aha, jeśli wybierzesz pompki, to nikt nie uwierzy Ci na słowo – aktywuje się kamerka, a algorytmy będą Ci liczyć 10 powtórzeń.

To tyle, jeśli chodzi o konfigurację, czyli teorię. Jak zaś wygląda praktyka?

Jak wygląda życie ze Scrolly?

Budzisz się i chcesz sobie poscrollować Facebooka, a tu ekran smartfona wypełnia się czernią i wyświetla się na nim dobitna informacja: to jest rozpraszacz. Żeby odblokować aplikację, musisz przyłożyć Scrolly do plecków urządzenia, więc wstajesz, żeby go poszukać. W międzyczasie zabierasz się za inne rzeczy i zapominasz, że w ogóle interesowało Cię, co słychać u osób, które Cię nie interesują.

Potem w pracy czujesz, że potrzebujesz chwili przerwy, więc odpalasz YouTube’a. Tym razem towarzyszy Ci Scrolly, więc bez problemu wyłączasz tryb skupienia na 15 minut i jedziesz… Jeden Short za drugim. Tracisz poczucie czasu, ale po kwadransie ekran staje się czarny i wracasz do żywych – czas minął, trzeba wracać do obowiązków.

Jedziesz autobusem, ale zamiast porozmawiać z koleżanką na siedzeniu obok wyjmujesz z kieszeni telefon, bo przecież nie może Cię ominąć ta świeżutka rolka na TikToku. Czarny ekran smartfona zdaje się mówić: nie scrolluj, żyj. A że Scrolly został w domu, nic innego jak życie Ci nie pozostaje (xD).

To tylko kilka przykładowych sytuacji, ale codzienne funkcjonowanie ze Scrolly właśnie tak wygląda – na każdym kroku dostajesz przypomnienie, że nie warto tracić czasu, a konieczność fizycznego kontaktu sprawia, że często traci się ochotę, nim złapie się w dłoń tego niebieskiego przyjaciela.

Scrolly – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Dla kogo Scrolly może mieć sens?

Moim zdaniem Scrolly nie ma większego sensu w przypadku osób, które nie mają dużego problemu ze scrollowaniem albo nadprogramowym graniem. Jeśli jednak brakuje Ci silnej woli do pokonania cyfrowego nałogu, to może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Myślę też, że to świetna opcja dla osób z deficytem uwagi. Jeśli przez rozpraszacze nie potrafisz się skupić na swoich zadaniach, Scrolly może Ci w tym pomóc, eliminując problem u źródła.

Są też mniej oczywiste zastosowania. Być może jest tak, że masz trudności z odnalezieniem balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Po odpowiedniej konfiguracji Scrolly może blokować Ci firmową skrzynkę mailową czy projektowy komunikator po godzinach pracy.

A czy mnie Scrolly pomógł? Oczywiście trudno o jednoznaczną odpowiedź po kilku tygodniach, ale czuję, że tak. Nawet bardziej niż w kontrolowaniu czasu spędzanego w tych lub innych aplikacji, w ogóle skłaniał mnie do rezygnacji z korzystania z nich. Sama konieczność poszukania gadżetu i przytknięcia go do telefonu po przeklikaniu się w aplikacji często wystarcza, by zrezygnować z zamiaru marnowania czasu.

Dodatkowy krok między impulsem a możliwością podjęcia działania to czasem wszystko, czego potrzeba. Niemniej musisz pamiętać, że ostatecznie trzeba też samemu sobie pomóc. Jeśli Scrolly zawsze będzie przy telefonie, to nie zda się na nic. Sam nie rozwiąże problemu, ale może Ci w tym realnie pomóc.

Scrolly – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Ile kosztuje Scrolly?

Zmierzamy ku końcowi i to już najwyższy czas, by zwrócić uwagę na fakt, że sugerowana cena Scrolly wynosi 199 złotych. Co tu dużo mówić – sporo. I jeżeli cokolwiek miałoby mnie powstrzymać przed kupieniem tego gadżetu, to jest to właśnie jego cena – moim zdaniem mocno przesadzona, jak na to, że w rzeczywistości jest to pojedynczy sensor NFC zamknięty w może i uroczym, ale – jakby nie było – pięciocentymetrowym kawałku plastiku.

Myślę, że w dużej mierze płacimy tu za pomysł, a ten jest genialny w swojej prostocie. Ostatecznie więc może warto spróbować policzyć, ile czasu możemy dzięki temu gadżetowi zaoszczędzić, szczególnie że przecież czas to pieniądz. Szybko może się okazać, że inwestycja zwróci się błyskawicznie.

Po stronie plusów zapisuję również brak subskrypcji – płacisz tylko za urządzenie i od razu masz dostęp do pełnej funkcjonalności, która nie jest też ograniczona czasowo. Co więcej, możesz używać jednego Scrolly na wszystkich swoich urządzeniach (wystarczy, że zainstalujesz na nich aplikację).

Być może najważniejsza informacja jest jednak taka, że producent pozwala testować Scrolly przez 90 dni bez konsekwencji – jeśli się u Ciebie nie sprawdzi, możesz go zwrócić i uzyskać pełny zwrot kosztów.

No i jeszcze jedno na koniec – z okazji Black Friday możesz kupić Scrolly z rabatem wynoszącym 17%, czyli za nieco ponad 165 złotych. Jeśli zaś zdecydujesz się od razu na zakup dwóch egzemplarzy, oszczędność sięgnie 32%.

Gdzie kupić? Scrolly ok. 165 zł Oficjalny sklep Scrolly Zawiera linki afiliacyjne.