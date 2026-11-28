W urządzeniach elektronicznych na przestrzeni dekad potrafi zmienić się na tyle dużo, że kompatybilność wsteczna jest trudna do osiągnięcia. Mimo to, jest szansa, że wkrótce otrzymamy narzędzie do realnego pomiaru osiągów starych oraz nowych CPU (i nie tylko).

Komputer z 1986 roku, a czasy dzisiejsze

Patrząc około czterdzieści lat wstecz widać, że to właśnie w tym okresie zaczynał kształtować się obraz komputerów, jakie znamy do dziś. W 1986 roku Microsoft zaprezentował światu Windowsa w wersji 1.01, a Apple II zostało odświeżone po raz kolejny – w wariancie „c” gigant z Cupertino zamknął wtedy najważniejsze karty rozszerzeń, w tym stację dyskietek, w jednej obudowie.

Czy da się jednak porównać wydajność komputera kompatybilnego z Windows 3.1 i współczesnej maszyny? Aby jak najlepiej przeprowadzić takie badanie, przydałby się odpowiedni benchmark – taki, którego metodologia nie zaburza wyników zarówno w odniesieniu do starszych, jak i nowszych konstrukcji. Fani tego typu badań zyskają wkrótce odpowiednie narzędzie.

źródło: Wccftech

Powstaje benchmark, który porówna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość CPU

Noriyuki Miyazaki, autor znanych programów użytkowych, takich jak CrystalDiskInfo oraz CrystalDiskMark chciałby, aby dało się uczciwie sprawdzić, jak procesor z 1990 roku ma się do modeli z 2020 roku. Jako że na rynku nie pojawiło się żadne rozwiązanie, które pochyliło się nad tą tematyką – może oprócz SuperPi, wykorzystującego prędkość obliczania liczby Π – postanowił przygotować je samodzielnie.

CrystalMark CPUix to benchmark, którego unikalną cechą ma być spójny system obliczania wyników, który będzie w stanie oddać wydajność procesor sprzed około 40 lat. Na porównaniu tego, co stare i tego, co nowe, użyteczność nowego oprogramowania się nie skończy. CPUix ma stać się narzędziem, które będzie mogło służyć do porównywania wyników procesorów, które pojawią się na rynku w przyszłości.

🎉 Today marks the 28th anniversary of Crystal Dew World! https://t.co/IVAFpN5biN I’m currently developing CrystalMark CPUix, a new CPU benchmark designed to measure everything from 40-year-old processors to the CPUs of the future using a single, consistent scoring system. The photo shows a PC from over 30 years ago that I purchased for CPUix development and testing. I plan to acquire even more hardware, both old and new, to test CPUix across generations of computing history. To everyone around the world who has supported my work over the past 28 years: thank you from the bottom of my heart! I’m especially grateful to those who support my projects financially through donations and sponsorships. Your generosity makes it possible for me to purchase these valuable testing machines and continue pursuing ambitious new ideas. None of this would be possible without your support. With 28 years of gratitude and a passion for what comes next, I’ll keep creating software that people around the world can enjoy and rely on. Thank you for being part of this incredible journey! 💙 #CrystalDewWorld #CrystalMark #CPUix — hiyohiyo (@openlibsys) November 20, 2026

O swoich zamiarach Miyazaki poinformował przy okazji obchodzenia 28. urodzin projektu Crystal Dew World. Nie jest to jednak pierwsze podejście programisty do tematu. Wcześniej opracował on bowiem CrystalMark Retro – narzędzie do pomiaru osiągów CPU, dysków oraz układów graficznych, którego kompatybilność sięgała aż Windowsa 95.

Strona poświęcona CrystalMark CPUix już działa, jednak jedyne, co można z niej wyczytać, to planowana premiera oprogramowania na dzień 31. marca 2027 roku. Z pewnością nie braknie tych, którzy będą chcieli sprawdzić, jakie liczby wykręca ich obecny komputer w porównaniu z ich pierwszym PC.