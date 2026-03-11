Samsung Galaxy S26 Ultra już jest tańszy. I to sporo. Galaxy S26 i Galaxy S26+ też

Wczoraj, 10 marca 2026 roku, zakończyła się przedsprzedaż serii Samsung Galaxy S26. A już od dziś – 11 marca 2026 roku – większość modeli z tej rodziny można kupić w obniżonych cenach.

Samsung Galaxy S26 w nowych, niższych cenach w Polsce

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra zadebiutowały 25 lutego 2026 roku i do 10 marca 2026 roku trwała ich przedsprzedaż, w trakcie której klienci mogli kupić wersję z większą pamięcią w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą przestrzenią na system, aplikacje i pliki użytkownika.

Mając na uwadze poprzednie lata, było więcej niż pewne, że po zakończeniu przedsprzedaży producent z Korei Południowej przygotuje pierwszą promocję na swoje najnowsze flagowce, jednak nikt nie spodziewał się, że zamiast – jak zwykle – dorzucać jakiś gratis (na przykład smartwatch czy słuchawki), Koreańczycy obniżą ceny.

Aktualnie tak wygląda cennik serii Samsung Galaxy S26 w Polsce:

Galaxy S26 256 GB – 4499 złotych (bez zmian) 512 GB – 4949 złotych (zamiast 5399 złotych; taniej o 450 złotych)



Galaxy S26+ 256 GB – 5599 złotych (bez zmian) 512 GB – 6049 złotych (zamiast 6499 złotych; taniej o 450 złotych)



Galaxy S26 Ultra 256 GB – 6499 złotych (bez zmian) 512 GB – 6949 złotych (zamiast 7399 złotych; taniej o 450 złotych) 1 TB – 8049 złotych (zamiast 8699 złotych; taniej o 650 złotych)



Takie ceny obowiązują w sklepie internetowym Samsunga i Media Markt, lecz wkrótce powinny zostać również zmienione również u reszty oficjalnych dystrybutorów. W momencie publikacji artykułu w Komputroniku obowiązywał natomiast jeszcze cennik przedsprzedażowy (korzystniejszy).

Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Smartfony z serii Samsung Galaxy S26 sprzedały się lepiej w przedsprzedaży niż flagowce z rodziny Galaxy S25

Samsung poinformował, że wstępne dane z zamówień przedsprzedażowych wskazują na dwucyfrowy wzrost względem ubiegłego roku. Najczęściej zamawiano model Galaxy S26 Ultra – w ujęciu globalnym odpowiada on za 70% wszystkich zamówień.

W samej Europie klienci zamówili natomiast o 20% więcej egzemplarzy Galaxy S26 Ultra niż Galaxy S25 Ultra w 2025 roku, a jego udział w zamówieniach przedsprzedażowych wzrósł również o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem.