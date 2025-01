Samsung będzie osobno sprzedawać rysik S Pen z Bluetooth do Galaxy S25 Ultra?

Premiera smartfonów z serii Galaxy S25 odbyła się w ubiegłą środę i wciąż na światło dzienne wychodzą nowe informacje na ich temat, których producent nie przekazał w trakcie minionej konferencji Galaxy Unpacked. Najnowsza jest szczególnie zaskakująca.

Kontrowersje wokół rysika S Pen do smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra

Topowy model z serii Galaxy S Ultra od czterech lat obsługuje rysik S Pen (od Galaxy S21 Ultra), a od trzech (począwszy od Galaxy S22 Ultra) można go schować w obudowie urządzenia. W przypadku Galaxy S25 Ultra producent zdecydował się na nieoczekiwany krok, a mianowicie pozbył stylusa łączności Bluetooth.

Dlaczego? Cóż, oficjalna wersja jest taka, że z funkcjonalności dostępnej dzięki łączności Bluetooth korzystał niewielki odsetek użytkowników (według deklaracji firmy zaledwie 1%) i zrezygnowanie z niej nie będzie odczuwalne dla zdecydowanej większości klientów. Sami użytkownicy są natomiast zdania, że Koreańczycy zrobili to z oszczędności, ponieważ (podobno) byli zdesperowani, aby utrzymać ceny na niezmienionym poziomie względem poprzedników (w samej Polsce Galaxy S25 Ultra jest nawet tańszy od Galaxy S24 Ultra).

Innym/kolejnym powodem jest podejrzenie, że rysik z Bluetooth może mieć problem z działaniem przez technologię Qi2, dla której wsparcie zapewniono w najnowszych eSkach.

Samsung usunął Bluetooth z rysika S Pen w Galaxy S25 Ultra, żeby sprzedać stylus z Bluetooth i zarobić więcej pieniędzy?

Na stronie Insights pojawił się artykuł, w którym producent informuje, w jaki sposób można zwiększyć produktywność, korzystając z rysika S Pen na Galaxy S25 Ultra. Uwagę całego świata przykuł jeden fragment, zaczynający się od zdania The Bluetooth-enabled S Pen (now sold separately) acts as a remote control within select apps to help maximize productivity.

Samsung informuje, że rysik S Pen z Bluetooth od teraz będzie sprzedawany osobno (źródło: Samsung)

Wynika z niego, że Samsung usunął Bluetooth z rysika S Pen, dodawanego do Galaxy S25 Ultra, ale jednocześnie będzie od teraz sprzedawać stylus z Bluetooth, aby użytkownicy (którzy chcą) mogli korzystać z rozszerzonej funkcjonalności. Czy producent naprawdę podjął tak kontrowersyjną decyzję?

Na polskiej stronie Samsunga widnieje już rysik S Pen do Galaxy S25 Ultra (nie podano jego ceny), a ponadto można znaleźć też rysik S Pen Pro (to linki afiliacyjne). W przypadku ostatniego nie ma informacji o kompatybilności z najnowszym modelem z serii Galaxy S Ultra.

Serwis Android Authority podaje, że przedstawiciel firmy potwierdził, iż S Pen Pro będzie działał z Galaxy S25 Ultra. Podczas spotkania z mediami nie zdołano jednak uzyskać połączenia, a później jeden z dyrektorów powiedział, że rysik nie współpracuje z tym modelem.

Z uwagi na to zamieszanie, zapytaliśmy polskiego rzecznika Samsunga, jak sytuacja rzeczywiście wygląda. Do momentu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi – gdy się to zmieni, dodamy aktualizację. Wygląda to jednak na błąd w komunikacji, który – jak uważa portal Android Authority – może wynikać z tego, że decyzja o rezygnacji z Bluetooth w S Penie do Galaxy S25 Ultra mogła zostać podjęta w ostatniej chwili i nie wszyscy w firmie zostali o tym skutecznie poinformowani.

Podobnie jak dystrybutorzy urządzeń Samsunga, ponieważ serwis PhoneArena znalazł rysik S Pen z Bluetooth do Galaxy S25 Ultra na brytyjskim Amazonie (regularna cena to nieco ponad 40 funtów, w aktualnej promocji natomiast cena wynosi niecałe 21 funtów). Scenariusz ten uprawdopodobniają informacje przekazane przez portal SamMobile – podaje on, że rozmawiał z „grupą ludzi” i żadna nie potwierdziła istnienia osobnego stylusa z Bluetooth do topowego modelu z serii Galaxy S25.