Właściciele starszych flagowców Samsunga się ucieszą. Nadchodzą nowe funkcje!

Samsung ma bardzo miły użytkownikom smartfonów zwyczaj – po ogłoszeniu nowości we flagowych urządzeniach z serii Galaxy, potrafi udostępnić niektóre funkcje także posiadaczom starszych modeli. Tego możemy się spodziewać po ostatnim ogłoszeniu.

Nowe funkcje w starszych flagowcach Samsunga

Zawsze uważałem, że jedną z najlepszych decyzji zakupowych jest kupowanie rocznych flagowych smartfonów z linii Samsung Galaxy S. Producent przez kilka miesięcy sprzedaży zdążył już załatać wszystkie ewentualne luki w oprogramowaniu, zbalansować działanie baterii i tak dalej. Jednocześnie cena takich telefonów jest zauważalnie niższa niż na premierę.

Jest jeszcze jedna bardzo fajna cecha takiego podejścia: Samsung ma w zwyczaju udostępniać funkcje z najnowszych modeli także starszym konstrukcjom. Dzięki temu, korzystając – dajmy na to – z rocznego flagowca, mogę wypróbować niemalże wszystkie nowinki programowe producenta. Owszem, nie zawsze jest to komplet funkcji, ale wystarczająco dużo, by nie musieć myśleć o rychłej wymianie urządzenia na nowsze i droższe.

Coś takiego dzieje się właśnie w tym momencie. Wraz z aktualizacją poszczególnych modeli Samsunga do Androida 13 oraz nakładki systemowej One UI 5.1, posiadacze rocznych lub dwuletnich flagowców mają możliwość przetestowania funkcji wcześniej dla nich niedostępnych i zarezerwowanych dla najnowszych premier.

Jedną z takich opcji jest Image Clipper – narzędzie wycinające z obrazu niepożądany obiekt w celu jego usunięcia lub przerobienia go na naklejkę. To coś, co zostało zaprezentowane w urządzeniach z serii Galaxy S23. Zgodnie z informacją przekazaną na forum Samsunga, starsze modele smartfonów Galaxy S, aż do serii Galaxy S20 oraz Note 20, powinny otrzymać tę opcję w ciągu kilku miesięcy. Dokładny terminarz aktualizacji nie jest znany.

Samsung Galaxy S23+ (fot. Tabletowo.pl)

Tryby Expert RAW i hyperlapse nocnego nieba

Oprócz powyższej funkcji, właściciele modeli smartfonów z serii Galaxy S22 i Galaxy Z Fold 4 powinni otrzymać możliwość korzystania z trybu Pro oraz Expert RAW podczas używania przedniej kamery urządzenia. Ponadto będziemy w stanie skorzystać z opcji nagrania Astro Hyperlapse z prędkością 300x, również w Galaxy Z Flip 4.

Tego typu dodatki cieszą. Dają poczucie, że urządzenie, które kupiliśmy – nierzadko za niemałą cenę – jest wciąż wspierane. Czekamy więc na wdrożenia!