Jak Samsung rozwiąże kwestę S Pen w Galaxy S21 Ultra? Podpowiedź: szykujcie więcej pieniążków

Model Samsung Galaxy S21 Ultra ma być najdroższym i oczywiście najlepszym flagowcem z serii Galaxy S21, jednak osoby, które będą chciały w pełni wykorzystać jego potencjał, powinny przygotować dodatkowe pieniążki.

Samsung Galaxy S21 Ultra przejmie spuściznę po serii Galaxy Note

Według licznych, nieoficjalnych doniesień, Samsung wygasi serię Galaxy Note. W przyszłym roku na rynku ma pojawić się jeszcze tylko jeden Notatnik, który będzie ostatnim tchnieniem tej linii, za to w najlepszym, możliwym wydaniu – podobno bowiem zaoferuje m.in. ukryty za ekranem aparat do selfie i rozmów wideo.

Tak czy siak, dni serii Galaxy Note są już policzone, ale wcale nie oznacza to, że fani tej linii pozostaną z niczym. Samsung przeniesie bowiem funkcjonalność Notatników do smartfonów z innych rodzin, w tym Galaxy S. Pierwszym modelem, który zapewni wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen, będzie Samsung Galaxy S21 Ultra.

Osoby, które planują kupić Galaxy S21 Ultra, powinny przygotować dużo pieniążków

Według nieoficjalnych doniesień, smartfony z serii Galaxy S21 mogą być tańsze na start od flagowców z linii Galaxy S20. Nie oznacza to jednak, że w kieszeniach klientów zostaną jakieś pieniądze, a przynajmniej raczej nie w przypadku tych, którzy planują kupić Galaxy S21 Ultra.

Sytuacja jest dość złożona, ale wyjdźmy od tego, że smartfon nie zapewni miejsca na rysik S Pen w swojej obudowie, co oznacza, że klienci będą musieli go sobie dokupić na własną rękę. W końcu to dodatkowa funkcjonalność, a nie standard, jak w przypadku serii Galaxy Note.

Noszenie osobno rysika może być kłopotliwe i niewygodne, a na dodatek trzeba uważać, aby go po prostu gdzieś nie zawieruszyć. Przydałoby się więc dedykowane etui z miejscem na S Pen i – jak donosi serwis WinFuture – Samsung przygotuje takie do Galaxy S21 Ultra. Podobne dostępne jest już do Galaxy Tab S6 Lite (on również nie oferuje miejsca w obudowie na stylus, aczkolwiek jest możliwość przyczepienia go do obudowy na magnes).

Etui Book Cover do tabletu Samsung Galaxy Tab S6 Lite (źródło: Samsung)

Niewykluczone, że w trakcie przedsprzedaży Samsung będzie dodawał do Galaxy S21 Ultra – jako prezent – zarówno S Pen, jak i dedykowane etui z miejscem na niego. Później jednak klienci już ich raczej nie dostaną w gratisie i będą musieli wyłożyć dodatkowe pieniądze na te akcesoria. A już nie wspomnę o tym, że niektórzy zostaną zmuszeni też do dokupienia ładowarki, bo jej również ma nie być w zestawie sprzedażowym (tak samo jak i słuchawek).

A skoro mówimy już o Galaxy S21 Ultra, to przy okazji warto też wspomnieć, iż według doniesień, które przywołuje serwis LetsGoDigital, również ten model będzie miał panel tylny z tworzywa sztucznego, a nie pokryty szkłem, jak mówiły wszystkie dotychczasowe przecieki.