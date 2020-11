Samsung wyciągnie jeszcze więcej pieniędzy od fanów serii Galaxy Note

Przez niemal dziesięć lat Samsung zbudował ogromną bazę użytkowników smartfonów z serii Galaxy Note. Powinni oni jednak przygotować się na ogromną zmianę i… wydatek.

Galaxy Z Fold 3 da użytkownikom to, co Galaxy Note

Seria Galaxy Z Fold do tej pory wyróżniała się przede wszystkim niecodzienną konstrukcją – Samsung stworzył hybrydę smartfona i tabletu, urządzenie 2w1, z którego można korzystać w różny sposób, w zależności od tego, jak dużej powierzchni roboczej potrzebuje użytkownik.

Tego typu sprzęt ma ogromny potencjał i Samsung chce dać możliwość wykorzystania go w pełni, dlatego w Galaxy Z Fold 3 pojawi się wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen. Dzięki temu użytkownicy będą mogli mieć podobne możliwości, co w tabletach pokroju Galaxy Tab S7+ czy iPad (Pro).

Co bardzo istotne, Galaxy Z Fold 3 będzie miał slot na S Pen, podobnie jak smartfony z serii Galaxy Note i w przeciwieństwie do Galaxy S21 Ultra, w przypadku którego również zostanie zapewnione wsparcie dla obsługi rysikiem (nie będzie on jednak dodawany do zestawu sprzedażowego).

Samsung Galaxy Z Fold 2 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Jak podaje południowokoreański serwis ajunews.com, Samsung potwierdził, że Galaxy Z Fold 3 zadebiutuje już w czerwcu 2021 roku, a nie dopiero w sierpniu, jak smartfony z serii Galaxy Note.

Producent rozpoczął rozwijanie ostatecznych prototypów przed rozpoczęciem masowej produkcji i podobno testuje w nich również aparat ukryty pod wyświetlaczem wewnętrznym, lecz nie ma jeszcze 100% pewności, czy znajdzie się on w urządzeniu, które trafi do sprzedaży – wszystko zależy od tego, czy efekty jego pracy będą satysfakcjonujące, a to okaże się dopiero za jakiś czas.

Co ciekawe, Samsung początkowo podobno planował zastosować w Galaxy Z Fold 3 wysuwany z wnętrza obudowy aparat, aby oddać użytkownikom do dyspozycji cały wyświetlacz bez otworu, lecz zrezygnował z tego na rzecz aparatu ukrytego pod ekranem. Aktualnie jedynym smartfonem na rynku z tym rozwiązaniem jest ZTE Axon 20 5G.

Samsung wyciągnie jeszcze więcej pieniędzy od fanów serii Galaxy Note

Coraz więcej wskazuje na to, że linia Galaxy Note zostanie odesłana do lamusa, bowiem jej rolę przejmą inne smartfony, które zapewnią wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen. Niestety, nie jest to dobra wiadomość dla klientów, ponieważ będą oni musieli wydać więcej pieniędzy niż do tej pory.

Dla przypomnienia, ceny Notatników z serii Galaxy Note 20 zaczynały się od 4349 złotych, natomiast w przyszłym roku najtańszym smartfonem, obsługującym rysik S Pen, może być Samsung Galaxy S21 Ultra, który raczej nie będzie tańszy od Galaxy S20 Ultra 5G za 5999 złotych.

Smartfonem, który zapewni podobne doświadczenie, co Notatniki, będzie jednak Galaxy Z Fold 3, bowiem tylko on ma mieć slot na rysik S Pen. A to oznacza, że fani serii Galaxy Note albo wyłożą kilka tysięcy złotych więcej niż do tej pory, albo zostaną z niczym, bo na rynku nie ma godnej alternatywy.

