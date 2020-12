Tak wygląda Samsung Galaxy S21+ na żywo! Jestem pod wrażeniem

Szefostwo działu mobilnego prawdopodobnie rwie sobie włosy z głowy, bo do sieci przedostaje się coraz więcej „soczystych” informacji na temat flagowców z serii Galaxy S21. Tym razem po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć, jak Samsung Galaxy S21+ prezentuje się na żywo w całej okazałości. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, choć nie wszystko może się Wam spodobać.

Tak prezentuje się Samsung Galaxy S21+ na żywo!

Znowu aż chce się powiedzieć: „jak do tego doszło, nie wiem”, ale to zupełnie nieistotne, bo w ogóle nie interesuje nas, w jaki sposób YouTuber Random Stuff 2 wszedł w posiadanie działającego egzemplarza Samsunga Galaxy S21+. Najważniejsze jest to, co możemy dzięki jego „hands-on” zobaczyć. A jest na co popatrzeć!

źródło: Random Stuff 2

Pierwsze, co zwraca uwagę, kiedy zaczniemy oglądać film z niezaprezentowanym jeszcze oficjalnie Galaxy S21+, jest jego ekran, a dokładniej ramki dookoła niego – są bowiem niezwykle wąskie, również ta na dole! Efekt WOW potęguje zaokrąglone na krawędziach szkło, bo sam wyświetlacz jest płaski jak deska (obustronnie zakrzywiony zarezerwowany jest dla Galaxy S21 Ultra).

Random Stuff 2 pokazał też, jak wygląda tył smartfona – potwierdza się, że zostanie on pokryty tworzywem sztucznym, a w lewym górnym rogu znajdzie się wystająca i łącząca się płynnie z boczną krawędzią wysepka z trzema aparatami (12 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 64 Mpix tzw. teleobiektyw).

Jak jednak zauważa serwis PhoneArena, jest to egzemplarz przedprodukcyjny (Product Validation Test) i pokrywa panelu tylnego w finalnym urządzeniu może wyglądać nieco inaczej.

Samsung Galaxy S21+ (źródło: Random Stuff 2)

Wielu osobom prawdopodobnie nie spodoba się, że „plastik wraca do łask”, i to we flagowych modelach, ponieważ Samsung ma już dwa takie w swojej ofercie (Galaxy Note 20 i Galaxy S20 FE). Większość prawdopodobnie jednak nic sobie z tego nie zrobi, bo zapakuje smartfon w etui, więc bez znaczenia, jaki materiał pokrywa panel tylny.

W dodatku, choć to już moja subiektywna opinia, tworzywo sztuczne, które Samsung stosuje w swoich najnowszych flagowcach, jest całkiem przyjemne w dotyku i nie wygląda jak tani plastik-fantastik. Największą zaletą jest jednak to, że jest znacznie bardziej odporne na uszkodzenia niż szkło, a na dodatek nie przeszkadza w implementacji bezprzewodowego ładowania.

źródło: Random Stuff 2

YouTuber przetestował też wydajność Galaxy S21+ w Geekbench i smartfon uzyskał w nim 1115 punktów w teście Single-Core i 3326 w Multi-Core. Warto tu jednak odnotować, że jest to egzemplarz na rynek amerykański z procesorem Qualcomm Snapdragon 888, a do większości krajów, w tym do Polski, trafi wersja z układem Exynos 2100, który podobno może być jeszcze bardziej wydajny.

Jak wspomniałem, w ostatnich dniach informacje na temat serii Galaxy S21 płyną szerokim strumieniem. Co ciekawe, kilka z nich ujawnił sam Samsung: