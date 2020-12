Dzięki GameDriver smartfony Samsunga będą jeszcze wydajniejsze w grach

Nie od dziś wiadomo, że smartfony Galaxy to największa na świecie platforma dla gier mobilnych z racji ich udziału na rynku. Koreańczycy od lat współpracują z wieloma programistami, aby użytkownicy ich smartfonów mieli jak najlepsze doświadczenia podczas mobilnej rozgrywki. Od teraz te wrażenia mają być jeszcze lepsze.

Gry mobilne to w tej chwili największy z rynków wirtualnej rozrywki

Duże ekrany o wysokich częstotliwościach odświeżania, pojemne baterie i poręczne rozmiary sprawiają, że urządzenia mobilne – takie jak smartfony – są jednym z najlepszych rozwiązań dla miłośników gier. Platformy mobilne na przestrzeni lat doczekały się naprawdę wielu świetnych tytułów, które pozwalają zanurzać się w ekrany na wiele godzin.

Nic więc dziwnego, że producenci ciągle pracują nad tym, aby to właśnie ich urządzenia były odbierane przez klientów, jako najlepsze do mobilnego grania. Teraz swoje dołożył również Samsung, prezentując nową aplikację GameDriver, która została opracowana z myślą o aktualizacji mobilnych sterowników oraz wprowadzaniu poprawek i optymalizacji dla GPU. To wszystko ma się odbywać bez konieczności aktualizowania całego systemu. Efektem tego ma być zwiększona wydajność w grach.

Samsung GameDriver jest już dostępny w Google Play Store

Wraz z zapowiedzią nowej aplikacji, trafiła ona również do sklepu Google Play. Obecna na tę chwilę wersja aplikacji oznaczona jest jako 10.0.02.1 i wprowadza wsparcie dla takich tytułów, jak:

Black Desert;

Fortnite;

Call of Duty: Mobie.

Samsung GameDriver (źródło: Google Play Store)

Opis aplikacji obiecuje najlepsze wrażenia w grach z lepszą wydajnością grafiki we wspieranych tytułach, których z czasem ma być coraz więcej. Ważne w tym wszystkim jest to, że GameDriver nie ogranicza się tylko do SoC Samsunga i grafiki Mali. Wspierany jest też (jako osobna wersja aplikacji) SoC Snapdragon z grafiką Adreno. Możliwe to jest za sprawą szerokiej współpracy Samsunga z wieloma partnerami.

Samsung GameDriver wspiera grafikę Mali i Adreno (źródło: Google Play Store)

Takie przedsięwzięcie wiąże się z ogromem pracy programistów. Nic więc dziwnego, że Koreańczycy musieli początkowo ograniczyć dostępność aplikacji. Padło na serie Galaxy S20 i Galaxy Note 20, które w tej chwili są jedynymi, wspieranymi przez aplikację. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. W końcu to na chwilę obecną sztandarowe linie Samsunga. Ten jednak zapowiedział, że z czasem aplikacja stanie się dostępna dla większej liczby urządzeń i będzie wspierać nie tylko te flagowe.