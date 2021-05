Galaxy S21 FE może zadebiutować dużo wcześniej niż Galaxy S20 FE. Czekacie na niego?

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE wysoko ustawił poprzeczkę, dlatego mamy wysokie oczekiwania wobec jego bezpośredniego następcy. Czy Galaxy S21 FE je spełni? Być może przekonamy się o tym wcześniej niż się spodziewaliśmy!

Galaxy S20 FE jeszcze nie dokonał swojego żywota, ale prędzej lub później to nastąpi. Samsung nie zamierza go jednak szybko odsyłać na (zasłużoną) emeryturę, o czym świadczy fakt, że niedawno do sprzedaży trafił Galaxy S20 FE 4G z procesorem Qualcomm Snapdragon 865, który zastąpił autorski układ Exynos 990. Na tę chwilę (niestety) nie ma informacji, czy nowa wersja pojawi się również w Polsce.

Smartfon Samsung Galaxy S21 FE może zadebiutować wcześniej niż Galaxy S20 FE. Czekacie na niego?

O bezpośrednim następcy Galaxy S20 FE mówi się od dłuższego czasu. Wiemy już, jak ma wyglądać Galaxy S21 FE, a także jaka będzie specyfikacja Galaxy S21 FE. Największą niewiadomą pozostawała data premiery tego smartfona. Do tej pory mówiło się, że może on zadebiutować 19 sierpnia 2021 roku, ale pojawiły się szanse, że Samsung zaprezentuje ten model nieco wcześniej.

Według najnowszych doniesień, Samsung może zaprezentować nowy smartfon z dopiskiem „FE” już w lipcu 2021 roku, aczkolwiek niewykluczone, że jego sprzedaż rozpocznie się dopiero w następnym miesiącu z uwagi na braki procesorów do urządzeń mobilnych, z którymi boryka się cała branża. Dla przypomnienia, Galaxy S20 FE zadebiutował 23 września 2020 roku i od razu dało się go zamówić w przedsprzedaży.

smartfon Samsung Galaxy S21 FE (źródło: @OnLeaks)

Mówi się, że smartfon Samsung Galaxy S21 FE będzie dostępny w nawet sześciu atrakcyjnych dla oka wersjach kolorystycznych: klasycznej białej oraz szarej (bądź srebrnej), niebieskiej, różowej, fioletowej i jasnozielonej. Należy się spodziewać, że obudowa zostanie wykonana z tworzywa sztucznego, podobnie jak w modelu Galaxy S20 FE.

Mimo że – jak zostało już wspomniane – specyfikacja Galaxy S21 FE jest w dużej części znana, to największą niewiadomą pozostaje kwestia tego, czy smartfon zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888, czy Exynos 2100. Oba mają bowiem zintegrowany modem 5G, dlatego nie spodziewamy się wersji nieobsługującej sieci piątej generacji.