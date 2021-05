Galaxy S21 FE na stronie Samsunga – wpadka czy zapowiedź?

Wiele wskazuje na to, że Samsung Galaxy S21 FE będzie jednym z najgorętszych smartfonów w ofercie Koreańczyków, jakie trafią do sprzedaży w 2021 roku. Można o tym mówić z coraz większą pewnością, ponieważ kolejne pogłoski wskazują, że urządzenie istotnie trafi do sprzedaży.

Bieżący rok, najprawdopodobniej, przyniesie dość spore zawirowania w raczej przewidywalnej ofercie Samsunga. Jest niemal pewnym, że nie zobaczymy już smartfonów z serii Galaxy Note, ponieważ firma postanowiła nie odciągać uwagi od obecnie najwyższej serii w jej ofercie – składanych Galaxy Z, której przedstawicieli powinniśmy zobaczyć co najmniej dwóch.

W takich okolicznościach pojawiają się również niepewności co do dalszych losów podstawowej spośród flagowych serii Samsunga – Galaxy S, a konkretnie modelu Fan Edition. Druga generacja, biorąc pod uwagę świetne przyjęcie poprzedniej, wydawała się być oczywista. Niestety, współczesne zawirowania gospodarcze sprawiają, że niczego nie można być absolutnie pewnym.

Wygląda jednak na to, że w przypadku Galaxy S21 FE możemy spać spokojnie – informacja o nim właśnie pojawiła się na jednej ze stron Samsunga.

O Galaxy S21 FE słychać w Meksyku

Na meksykańskiej stronie internetowej Samsunga pojawiła się wzmianka o modelu Galaxy S21 FE. Niestety, tylko wzmianka. Link bowiem ilustrowany jest zdjęciami Galaxy S21 i Galaxy S21 Ultra. Jak to interpretować? Niestety, jednoznacznej odpowiedzi nie ma.

fot. via Android Authority

Być może to najzwyklejsza pomyłka, a litery FE znalazły się tam całkowicie przypadkowo. Istnieje jednak możliwość, że strona internetowa została omyłkowo zaktualizowana do wersji, w której w tym miejscu istotnie pojawi się Galaxy S21 FE.

Czy tak właśnie będzie? Na odpowiedź jeszcze sobie poczekamy. Wygląda na to, że przynajmniej do sierpnia.

Czekacie?