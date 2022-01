„Wygraj Iphone’a 13 Pro za 9,19 zł!” – plaga oszustw na Instagramie

Jeśli w ostatnich dniach nie możecie się opędzić od postów na Instagramie, w których ktoś Was oznacza, proponując udział w konkursie o iPhone’a, to wiedzcie, że nie jesteście sami. Trwa ogólnopolska kampania phishingowa.

Oszuści szukają naiwnych

Nie musimy być popularnymi osobistościami na Instagramie, by trafili do nas oszuści, chcący wyłudzić od nas dane naszej karty płatniczej lub starający się naciągnąć nas na subskrypcję podejrzanej usługi. Konto Tabletowo, jak i prywatne konta naszych redaktorów, tak jak setek, a być może i tysięcy innych użytkowników Instagrama, były wzmiankowane pod postami oszustów.

(fot. Cyber Rescue)

Posty najczęściej dotyczą konkursu i przedstawiają zdjęcie zadowolonego uczestnika podobnego rodzaju loterii, któremu „poszczęściło się” wcześniej. Poniżej wzmiankuje się przypadkowe profile i zachęca ich właścicieli do wzięcia udziału w rozdaniu drogich gadżetów – zwykle są to smartfony iPhone lub suszarki Dyson. Prawo do uczestnictwa wykupuje się za pomocą przelania niewielkiej kwoty z karty płatniczej oraz podanie prywatnych danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

To oczywisty kant. Jeśli ktoś nie spędził ostatnich lat unikając Facebooka czy Instagrama, raczej z łatwością rozpozna w takim poście próbę wyłudzenia danych. Jednak nie wszystkim zapala się w takiej sytuacji żółta lampka ostrzegawcza, a niektórzy byliby skłonni „wziąć udział” w takim konkursie. W końcu – co to jest niecałe 10 złotych w porównaniu do wspaniałej nagrody w postaci „Iphone’a 13 Pro” (pisownia oryginalna, z błędem).

Jestem Polakiem – co za fart! ;) (fot. Cyber Rescue)

Tego typu posty, jak dotąd, były znacznie częstsze na Facebooku, gdzie trafiały się nieprawdopodobne okazje zgarnięcia nowiutkich iPhone’ów za pół darmo. Jedynym minusem miało być pozbawione folii pudełko, ale kto by się przejmował takimi detalami. Problem pojawiał się później, gdy paczka z zamówionym smartfonem nie docierała do zamawiającego, albo z jego konta zaczęły znikać pieniądze.

Oczywiście Instagram to nie jedyne miejsce, gdzie można natknąć się na podobne oszustwa. Przestępcy z upodobaniem wykorzystują też inne formy wyłudzeń, posługując się SMS-ami, podszywając się pod strony bankowe lub rozsyłając podejrzane linki przez wiadomości prywatne na Twitterze. Zachowajcie czujność i pamiętajcie: iPhone’y zawsze są drogie! ;)

Aha, ale na nasze instagramowe konto możecie wchodzić bez strachu. I są tam konkursy! Uczciwe!