Samsung się zdradził – potwierdził, że wkrótce zadebiutuje Galaxy S10 Lite

Mimo że pierwsze doniesienia na temat Galaxy S10 Lite pojawiły się kilka tygodni temu, to Samsung przez cały ten czas nie potwierdził, że przygotowuje taki model. Koreańczycy (zapewne) niechcący w końcu to zrobili i przy okazji zdradzili wiele informacji.

Samsung Galaxy S10 Lite

Fani Samsunga przez wiele lat czekali na wersję „lite” flagowca na dany rok kalendarzowy. W tym (2019) nareszcie się jej doczekali w postaci Galaxy S10e i dlatego nikt nie mówił, że czeka na Galaxy S10 Lite. Dość nieoczekiwanie okazało się jednak, kiedy nikt się tego nie spodziewał, że Koreańczycy planują wprowadzić na rynek smartfon o takim właśnie oznaczeniu.

Informacje na temat tego sprzętu pojawiają się regularnie od kilku tygodni (pierwsze dotarły do nas w pierwszej połowie października), więc nie mieliśmy wątpliwości, że urządzenie prędzej czy później zadebiutuje na rynku. Samsung jednak dopiero teraz, prawdopodobnie niechcący potwierdził, że Galaxy S10 Lite wkrótce dołączy do portfolio. Producent opublikował bowiem na swojej stronie instrukcję obsługi do modelu o oznaczeniu SM-G770F, które – jak wiemy z nieoficjalnych doniesień – należy właśnie do ww. smartfona.

Po raz pierwszy możemy więc potwierdzić, że Galaxy S10 Lite zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz AMOLED (podobno o przekątnej 6,7 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli) z okrągłym otworem w górnej części i ekranowym czytnikiem linii papilarnych (Samsung jednak nie precyzuje, czy jest to ultradźwiękowy, czy optyczny skaner odcisków palców), a także potrójny aparat główny na panelu tylnym, który zostanie umieszczony na prostokątnej wysepce. Na pokładzie nie zabraknie też anten NFC i MST oraz portu USB-C, w przeciwieństwie do 3,5 mm złącza słuchawkowego. Smartfon obsłuży również karty pamięci.

Nieoficjalne doniesienia mówią z kolei o zastosowaniu także ośmiordzeniowego (8x Kryo 485; 7 nm) procesora Qualcomm Snapdragon 855 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 640, 8 GB RAM i 128 GB pamięci flash oraz akumulatora o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania 45 W. Jeśli zaś chodzi o aparaty, to na przodzie Galaxy S10 Lite znaleźć się ma pojedynczy o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2), a na tyle zestaw 48 Mpix (f/2.0) z OIS + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Smartfon ma pracować pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2.

Mówi się, że Samsung Galaxy S10 Lite będzie kosztował w Europie około 679 euro. Oficjalnej premiery smartfona spodziewamy się na początku stycznia 2020 roku.

Źródło: Samsung via SamMobile