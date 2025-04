Smartpierścienie ewoluują jak szalone. Oto kolejny dowód

Na początku jest zaskoczenie, czasami połączone z niedowierzaniem. Później okazuje się, że coś nie musi być bez sensu i zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Najwidoczniej taka ścieżka czeka nas z ekranami w smart pierścieniach.

Specyfikacja Novar 1 Smart Ring

Jak większość urządzeń z tej kategorii, Novar 1 Smart Ring to sojusznik użytkownika przy zbieraniu ważnych danych, płynących z wbudowanych sensorów. Na pokładzie pierścionka znalazł się między innymi krokomierz, pulsometr, pomiar natlenienia krwi, zmienności rytmu zatokowego serca, jak również czujniki pomagające w analizie stresu oraz snu.

Do sprawdzania informacji, przekazywanych przez urządzenie, służy dedykowana aplikacja na Androida oraz iOS, nieobjęta jakimkolwiek programem abonamentowym. Jest jeszcze jedna metoda podglądu danych, którą możecie kojarzyć ze smart pierścienia Rogbid SR08, czyli wbudowany ekran.

Smart pierścień Novamos Novar 1 Smart Ring (źródło: Novamos)

Smart pierścień z ekranem po raz drugi

Tym, co wyróżnia Novar 1 Smart Ring od pioniera tego rozwiązani,a wymienionego powyżej, to umiejscowienie dotykowego panelu symulującego przycisk. Zamiast oddzielać go i umieszczać obok wyświetlacza, został on wkomponowany w jedno obramowanie. Dzięki temu zabiegowi całość wygląda schludnie i elegancko.

Oprócz przełączania się pomiędzy informacjami guzik może spełniać dodatkowe funkcje, takie jak spust migawki aparatu, przewijanie playlist czy materiałów wideo oraz przewracanie stron w ebookach.

Smart pierścień Novamos Novar 1 Smart Ring (źródło: Novamos)

Co do samej konstrukcji – pierścień wykonano ze stopu tytanu i w rozmiarze 10 waży zaledwie 3,3 grama. Obudowa gwarantuje także wodoodporność klasy 5 ATM. Novar 1 Smart Ring przygotowano w kolorze czarnym, srebrnym i różowego złota w rozmiarach od 8-13. Wbudowany akumulator wystarcza na 7 dni korzystania lub 15 dni w trybie spoczynku. Ładowanie odbywa się na dedykowanej podstawce i zajmuje ok. 90 minut.

Novamos Novar 1 Smart Ring kupicie na stronie producenta w cenie 89,99 dolarów (~350 złotych). Jest możliwość wysyłki do Polski, która nic nie kosztuje – na przesyłkę powinniście czekać od 7 do 15 dni. Kod promocyjny „NOVAR1” umożliwia Wam dodatkowo obniżenie ceny o 10% (to kod producenta, nic z tego nie mamy jak coś :)).