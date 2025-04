Premiera Oxygen 2. Kiedy nie chcesz wybierać między smartwatchem a biżuterią

Do sprzedaży w Polsce trafił smartwatch Maxcom FW64 Oxygen 2, który ponoć został stworzony z myślą o kobietach. Jego cena należy do tych zdecydowanie niskich.

Co oferuje Oxygen 2?

Firma Maxcom opisuje ten produkt jako „biżuteryjny smartwatch”, co oczywiście jest przede wszystkim marketingowym hasłem. Mamy jednak do czynienia z rozwiązaniem, które faktycznie można określić krokiem w kierunku biżuterii. Otóż do smartwatcha dołączana jest tzw. bransoletka szczęścia marki Ania Kruk. Ma ona zawieszkę w kształcie diamentu o wymiarach 8 x 10 mm oraz znacznik marki ze srebra próby 925 pokrytego 24-karatowym, różowym złotem.

Do tego dochodzi sam design urządzenia, który jest wyraźnie bardziej elegancki niż sportowy. Wyraźnie widać, że inspiracją był Apple Watch, co niektórym może przeszkadzać, aczkolwiek inni ten projekt uznają za zaletę. Obudowa jest metalowa i charakteryzuje się klasą szczelności IP67. Trudno jest stwierdzić, jak będzie ona znosić użytkowanie oraz czy mogą szybko pojawić się zarysowania i inne niepożądane ślady.

Na pokładzie znalazł się 1,75-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 390 x 450 pikseli. Obsługiwana jest funkcja Always on Display. Oxygen 2 oferuje również możliwość odbierania połączeń, wyświetlania powiadomień ze smartfona, a akumulator 230 mAh ma ponoć zapewnić do 5 dni pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Nie zabrakło funkcji związanych z monitorowaniem zdrowia użytkownika. Zegarek wyposażony jest w czujnik tętna, sprawdza natlenienie krwi, jakość snu oraz oferuje aplikację relaksacyjno-oddechową, która w założeniach ma pomóc w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Dostępne są tryby sportowe, takie jak chociażby spacer czy bieganie, ale należy mieć na uwadze, że Oxygen 2 nie jest wyposażony we własny moduł GPS.

Cena Maxcom Oxygen 2

Co prawda omawiany sprzęt w założeniach przeznaczony jest dla kobiet, ale przecież nikt nie zabroni nosić go mężczyznom. Tak tylko wspominam, że jeśli ktoś jest facetem i spodobał mu się ten smartwatch, to śmiało może go kupić. Tym bardziej, że cena jest niska – 299 złotych w oficjalnym sklepie lub 319 złotych w Media Expert.

Gdzie kupić? Maxcom FW64 Oxygen 2 ok. 319 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Jeśli jednak wygląd mający nawiązywać do biżuterii nie jest wymagany, warto rozważyć niedawno pokazanego smartwatcha Amazfit Bip 6. Jest nieco droższy, ale osobom aktywnym fizycznie powinny spodobać się jego funkcje sportowe i całkiem niezła jakość czujników.