Seria Samsung Galaxy Note 20 w Polsce otrzymała Androida 11 i One UI 3

Harmonogram aktualizacji smartfonów Samsunga do One UI 3 i Androida 11 krąży w internecie od niespełna miesiąca. Wygląda na to, że producent jest dosyć niecierpliwy – seria Galaxy Note 20 już cieszy się aktualizacją, choć miała się jej doczekać dopiero w styczniu przyszłego roku.

Na samym początku grudnia, smartfony serii Samsung Galaxy S20 otrzymały aktualizację do Androida 11 oraz One UI 3. Posiadacze tych flagowców z polskiej dystrybucji już od jakiegoś czasu mogą cieszyć się wszystkimi nowościami- mówiło się, że Notatniki oraz Galaxy S20 FE na aktualizację jeszcze trochę poczekają. Poczekały, ale… nie tak długo, jak wskazywałby na to harmonogram.

Seria Samsung Galaxy Note 20 z aktualizacją do Androida 11 i One UI 3

O aktualizacji wiemy od jednego z Was – Michał S. podesłał nam zrzut ekranu, że jego Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G z Plusa otrzymał Androida 11 i nową wersję nakładki. W tym samym momencie zażartowałem, że „zwykły” Note 20 z polskiej dystrybucji też mógłby już ją otrzymać, a ten… powiadomił mnie, że czeka mnie nowa wersja oprogramowania.

fot. Michał S.

Wygląda na to, że aktualizacja jest naprawdę świeża – w chwili pisania tego wpisu, changelog dostępny jest wyłącznie na smartfonach. Ani tutaj, ani tutaj nie pojawia się o niej ani jedna wzmianka, choć smartfony pobierają nową wersję oprogramowania i listują wszystkie zmiany.

Wiemy na 100%, że aktualizację otrzymał Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G z Plusa oraz bazowy model z otwartej dystrybucji. To pozwala zgadywać, że inne warianty tę aktualizację również mają lub otrzymają ją w najbliższym czasie – możecie dać znać, jak sprawy mają się u Was.

Co nowego? Jest tego sporo.

Lista zmian jest naprawdę długa i w zasadzie pokrywa się z tym, co wprowadził Android 11 do serii Galaxy S20. Uwagę trzeba zwrócić przede wszystkim na nową wersję oprogramowania oraz odświeżoną (również wizualnie) nakładkę One UI 3. Podobnie jak Grzesiek, sekundę uwagi chciałbym poświęcić też na wyłączanie ekranu poprzez jego dwukrotne stuknięcie czy jednorazowe nadawanie uprawnień.





Samsung Galaxy Note 20 z wolnej dystrybucji – Android 11 i One UI 3

Seria Galaxy Note 20 otrzymała najnowsze oprogramowanie trochę przed czasem. Czy to oznacza, że Android 11 i One UI 3 na Samsunga Galaxy S20 FE nadciąga? Pewnie tak, ale myślę, że posiadacze tego modelu muszą uzbroić się w cierpliwość na kilka tygodni.

Aktualizacja: Masz S20 FE? Nie będziesz więcej czekać

Jeszcze w chwili publikacji tego wpisu nic nie wskazywało na to, aby w 2020 roku Samsung Galaxy S20 FE również doczekał się tej aktualizacji. Jak doniósł jeden z Was w komentarzu, wariant 5G od dzisiaj także może cieszyć się nową wersją oprogramowania i nakładki. Dobra robota, Sammy!

Dzięki Michał za informację i zrzut ekranu! :)